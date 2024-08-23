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Philips' støtte

Sonicare-tannbørsten vibrerer ikke

Hvis tannbørsten ikke vibrerer eller ikke slås på, kan feilsøkingstipsene nedenfor hjelpe deg med å finne en løsning.

Vi anbefaler at du følger trinnene i rekkefølgen nedenfor. Mellom trinnene kontrollerer du om problemet er løst før du går videre til neste. 
 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX6600/11 , HX6600/52 , HX6600/51 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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