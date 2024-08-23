Sonicare-tannbørsten vibrerer ikke

Hvis tannbørsten ikke vibrerer eller ikke slås på, kan feilsøkingstipsene nedenfor hjelpe deg med å finne en løsning.
Vi anbefaler at du følger trinnene i rekkefølgen nedenfor. Mellom trinnene kontrollerer du om problemet er løst før du går videre til neste.
Det kan bygge seg opp rester av tannkrem rundt av/på-knappen. Restene gjør at av/på-knappen setter seg fast og ikke kan slås på. Vi anbefaler at du rengjør av/på-knappen og området rundt med en fuktig klut.
Et tannbørstebatteri som ikke er helt ladet opp, trenger kanskje mer strøm for å få tannbørsten til å vibrere. Vi anbefaler at du lader den i minst 24 timer. For å unngå at dette skjer igjen, kan du alltids la tannbørsten stå i laderen.
Hvis du ikke har brukt tannbørsten på en måned eller mer, kan batteriet ha gått tomt. Plasser håndtaket på laderen. Batteriet lades, men det kan ta noen minutter før batteriindikatoren lyser. Vi anbefaler at du lader tannbørsten i minst 24 timer.
Prøv å bruke en annen stikkontakt til å lade tannbørsten helt. En defekt strømkilde som er koblet til laderen, kan føre til at tannbørsten ikke lades. I noen land har strømuttaket på badet en sikkerhetsfunksjon som slår av strømkilden. Kontroller at stikkontakten har strøm, før du lader tannbørsten.
Hvis tannbørsten slår seg på og indikatorene for batterilampen lyser, men det ikke er noen vibrasjon, er tannbørsten skadet innvendig. Vi anbefaler at du ber om reparasjon eller erstatning på Internett.
Hvis ingen av disse tipsene hjelper, kan det hende tannbørsten er skadet innvendig. Vi anbefaler at du kontakter oss.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:HX6600/11 , HX6600/52 , HX6600/51 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›