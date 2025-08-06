Philips-hårklipperen fungerer ikke

Din hårklipper krever regelmessig rengjøring for å fungere skikkelig. Hår eller rusk kan sette seg fast i enheten og påvirke ytelsen.



Før du rengjør hårklipperen din, må du avgjøre om den er vaskbar eller bare egnet for tørr rengjøring.



Vaskbare hårklippere

Disse har et vask- eller dusjsymbol trykt på dem. For å rengjøre disse enhetene, ta av tilbehøret og kutteren og rengjør området under det med vann.

Ikke bruk såpevann eller rengjøringsmidler, da dette kan fjerne beskyttelsesfettet på kutteren og påvirke ytelsen. Vask og tørk tilbehøret separat før du fester det til hårklipperen igjen.



Ikke-vaskbare hårklippere

Disse enhetene har et krysset ut kran-symbol trykt på dem. Disse apparatene kan ikke vaskes med vann. Når du fjerner tilbehøret, rengjør området under med den lille børsten som følger med, eller bruk en bomullspinne.



Ikke-vaskbare hårklippere med vaskbare tilbehør

Noen trimmere fra Philips kan ikke vaskes, men tilbehøret kan vaskes. For disse enhetene, må du ta av tilbehøret for å vaske dem. Kontroller at tilbehøret er helt tørt før du setter dem på igjen på hårklipperen.

Se instruksjonsvideoen nedenfor for å lære hvordan du rengjør slike enheter.



Du finner nøyaktige rengjøringsinstruksjoner for din modell i brukerhåndboken.

