Hvis Philips Airfryer lager støy, kan se under hvordan du enkelt løser dette selv.
Hvis lyden høres ut som en vifte som roterer svært raskt, er dette normalt.
Philips AirFryer har en innvendig vifte som hjelper til med å kjøle ned de innvendige delene når apparatet er på. Denne støyen kan være opptil 65 dB (desibel), eller så høy som støyen på en gjennomsnittlig støvsuger.
I slike tilfeller skal du ikke bekymre deg, det er ikke noe galt med apparatet.
Hvis støyen er høyere eller annerledes enn den vanlige støyen fra viften (for eksempel en blafrende eller slepende lyd), er det en del som er løs inne i Philips Airfryer.
Ta i så fall kontakt med oss for å få mer hjelp.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9220/20R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›