Philips Airfryer lager støy

Hvis lyden høres ut som en vifte som roterer svært raskt, er dette normalt.



Philips AirFryer har en innvendig vifte som hjelper til med å kjøle ned de innvendige delene når apparatet er på.

Denne støyen kan være opptil 65 dB (desibel), eller så høy som støyen på en gjennomsnittlig støvsuger.



I slike tilfeller skal du ikke bekymre deg, det er ikke noe galt med apparatet.