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Philips' støtte

Philips AquaTrio-støvsugeren lager en høy eller uvanlig lyd

Hvis Philips AquaTrio-støvsugeren lager en høy eller uvanlig lyd, kan det være noen mulige årsaker. Finn ut hvordan du løser dette avhengig av modellen.

aquatrio-modeller

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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