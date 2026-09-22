Philips AquaTrio-støvsugeren lager en høy eller uvanlig lyd

1. Når du trekker apparatet bakover (se bilde A) for å begynne rengjøringen, kan du høre en kraftig klikkelyd. Du trenger ikke å bekymre deg for dette fordi det er vanlig for apparatet.



2. Hår eller andre hindringer kan vikle seg inn rundt mikrofiberbørstene.

Kontroller om det er hindringer i mikrofiberbørstene, og fjern dem (se bilde B).

Slå av apparatet, og fjern mikrofiberbørstene ved å vri dem mot klokken. Hvis det er vanskelig å fjerne børstene, kan du bruke håndtaket til rengjøringsbørsten til å låse dem opp. Fjern hår og andre hindringer med fingrene, eller så kan du også føre ett av bladene til en saks gjennom sporet på rullebørsten for å klippe opp hår og tråder som har viklet seg rundt rullebørsten.

: Sørg for at AUTO-rengjørings- og lagringsstasjonen står på et flatt underlag, og at AquaSpin-munnstykket står midt på brettet.Se videoen nedenfor med trinnvise instruksjoner for hvordan du fjerner mikrofiberbørstene fra apparatet.Hvis du har kontrollert alt over og støvsugeren fremdeles avgir en lyd, kan den ha en teknisk feil. I slike tilfeller må du kontakte oss.