Jeg kan ikke åpne støvbeholderen til den trådløse Philips-støvsugeren
Hvis du ikke får åpnet en av støvbeholderne på den trådløse Philips-støvsugeren, kan det foreligge en enkel løsning. Kontroller hvilken modell som står på røret, og finn ut hvordan du kan løse det selv.
Følg disse trinnene når du prøver å åpne støvbeholderen på din trådløse 8000- eller 7000-serie:
Slå av apparatet (bilde 1).
Fjern beholderen ved å trykke på knappen mens du holder apparatet i en 45-graders vinkel (bilde 2).
Følg disse trinnene hvis du vil rengjøre beholderen:
Løft den fargede delen for å få tilgang til beholderen (bilde 3). Tips: Hvis det er vanskelig å fjerne denne delen fra beholderen, kan du slå lett rundt den med hånden din, sånn at den fargede delen løsner litt. Fjerning er lettest hvis du holder beholderen på undersiden med den ene hånden og løfter den fargelagte delen med den andre.
Tøm støvbeholderen (bilde 4).
Skyll støvbeholderen under springen. Ikke bruk oppvaskmaskinen (bilde 5).
Kontroller at støvbeholderen er helt tørr før du setter den tilbake (bildene 6–7).
Pass på at du først retter inn beholderdelen som stikker ut før du fester selve beholderen.
Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se på videoen nedenfor.
Følg disse trinnene når du prøver å åpne støvbeholderen på din trådløse 5000-serie:
Slå av apparatet (bilde 2).
Hold apparatet i en 45-graders vinkel som vist på bilde 3. Fjern støvbeholderen ved å trykke på utløserknappen nederst på skuffen. Tips: Fjern støvbeholderen mens du holder apparatet i oppreist stilling for å unngå søl (bilde 4).
Følg disse trinnene hvis du vil rengjøre beholderen:
Hold de to blå uthulte sirklene på siden av den fargede delen og løft den ut av støvbeholderen (bilde 5).
Tøm det oppsamlede støvet i støvbeholderen over søppelbøtten (bilde 6).
Plasser syklonen tilbake i støvbeholderen, og kontroller at de to delene er på linje (bilde 7).
Plasser støvbeholderen tilbake ved å justere filtersiden på skuffen før du fester den (bilde 8).
Hvis du holder utløseren på den håndholdte enheten mens støvbeholderen ikke er riktig justert, kan den sette seg fast eller bli feilplassert. Det kan hende du merker et mellomrom mellom støvbeholderen og motordelen på den håndholdte enheten. Dette løser du ved å skyve støvbeholderen mot motoren til mellomrommet er borte. Kontroller at justeringen er gjort riktig før du bruker kraft.
I videoen nedenfor viser vi deg riktig plassering av støvbeholderen og hvordan du løser dette.
Følg disse trinnene når du prøver å åpne SpeedPro (Max)-skuffen:
Slå av apparatet.
Fjern beholderen ved å trykke på utløserknappen på den håndholdte enheten ved siden av støvbeholderen (bilde 1).
Ta av lokket og tøm støvbeholderen (bildene 2–3).
Sett lokket tilbake på støvbeholderen. Det er ordentlig lukket når du hører et klikk (se bilde 4).
Sett støvbeholderen tilbake på plass. Den er riktig plassert når du hører et klikk (se bilde 5).
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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:FC6826/01R1, XC3031/01R1, XC3133/01R1. Klikk her for å vise flere produktnumre ›