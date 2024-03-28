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Philips' støtte

Jeg kan ikke åpne støvbeholderen til den trådløse Philips-støvsugeren

Hvis du ikke får åpnet en av støvbeholderne på den trådløse Philips-støvsugeren, kan det foreligge en enkel løsning. Kontroller hvilken modell som står på røret, og finn ut hvordan du kan løse det selv.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: FC6826/01R1, XC3031/01R1, XC3133/01R1. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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