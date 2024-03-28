Jeg kan ikke åpne støvbeholderen til den trådløse Philips-støvsugeren

Løft den fargede delen for å få tilgang til beholderen (bilde 3). Tips: Hvis det er vanskelig å fjerne denne delen fra beholderen, kan du slå lett rundt den med hånden din, sånn at den fargede delen løsner litt. Fjerning er lettest hvis du holder beholderen på undersiden med den ene hånden og løfter den fargelagte delen med den andre.