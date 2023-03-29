Philips' støtte
Utskiftningsvarslet på Philips-luftrenseren vedvarer
Hvis indikatoren for filterbytte eller lampen vedvarer på Philips-luftrenseren, kan du lese følgende del for å finne ut hva du kan gjøre for å løse problemet.
Etter at du har skiftet filteret, må du tilbakestille filterlevetiden manuelt. Hvis den ikke tilbakestilles, vil indikatoren for å skifte filter forbli på.
Følg disse trinnene for å løse dette:
- Koble til luftrenseren
- Trykk på av/på-knappen
- Trykk på og hold inne tilbakestillingsknappen i tre sekunder
Hvis trinnene ikke hjalp, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: AC0820/10R1, AC2220/10, AC0950/10. Klikk her for å vise flere produktnumre ›