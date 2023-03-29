Utskiftningsvarslet på Philips-luftrenseren vedvarer

Etter at du har skiftet filteret, må du tilbakestille filterlevetiden manuelt. Hvis den ikke tilbakestilles, vil indikatoren for å skifte filter forbli på.



Følg disse trinnene for å løse dette:

Koble til luftrenseren Trykk på av/på-knappen Trykk på og hold inne tilbakestillingsknappen i tre sekunder

Hvis trinnene ikke hjalp, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.