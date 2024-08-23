Philips' støtte Sonicare-tannbørsten vibrerer for kraftig

Hvis instruksjonene nedenfor ikke hjelper, kan du kontakte oss eller klikke her for å sende inn en garantiforespørsel på nett, slik at vi kan hjelpe deg med å få en erstatningsenhet. Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti.



Sonicare-tannbørster bruker sterke vibrasjoner til å rengjøre tennene. Hvis dette er din første elektriske tannbørste, kan det ta litt tid å bli vant til vibrasjonene. Prøv noen av de følgende tipsene!

1. Reduser intensitetsnivået 3000–4000-serien, ProtectiveClean 4100–4300-, 5500-serien: Velg mellom lav og høy intensitet ved å trykke på av/på-knappen én gang for å slå på tannbørsten, og deretter trykke én gang til i løpet av 2 sekunder for å endre intensiteten. Vær oppmerksom på at når du bruker tannbørsten for første gang, er standardintensiteten satt til lav. ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300–7500-, 6100–6700-serien: Når det smarte børstehodet er på håndtaket, vil det automatisk velge den anbefalte intensiteten. Hvis du ønsker å bytte til en annen intensitet, kan du gjøre det ved å trykke på knappen for modus/intensitet mens du pusser. Intensiteten kan ikke endres hvis håndtaket er slått av eller satt på pause. Avhengig av hvilken tannbørstemodell du har, kan du justere intensitetsnivået ditt. Sjekk om EasyStart er slått på Hvis tannbørsten leveres med EasyStart-funksjonen, er EasyStart slått på som standard. EasyStart øker sakte vibrasjonsnivået i løpet av de første 14 pusseøktene. Det kan føles som vibrasjonen er lavere i starten og sterkere på slutten av pussesyklusen.

Du kan slå av EasyStart-funksjonen ved å: Plasser tannbørsten i laderen. Trykke på og holde nede av/på-knappen mens tannbørsten forblir på laderen til du hører et enkelt pip etter 3 sekunder. Trykke på av/på-knappen. Har du fortsatt problemer med tannbørsten din?

Hvis ingen av disse tipsene hjelper, kan det hende tannbørsten er skadet innvendig. Vi anbefaler at du ber om reparasjon eller erstatning av tannbørsten ved å .



Har du fortsatt problemer med tannbørsten din?Hvis ingen av disse tipsene hjelper, kan det hende tannbørsten er skadet innvendig. Vi anbefaler at du ber om reparasjon eller erstatning av tannbørsten ved å klikke her