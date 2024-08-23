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Sonicare-tannbørsten vibrerer for kraftig

Hvis instruksjonene nedenfor ikke hjelper, kan du kontakte oss eller klikke her for å sende inn en garantiforespørsel på nett, slik at vi kan hjelpe deg med å få en erstatningsenhet.  Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti.

Sonicare-tannbørster bruker sterke vibrasjoner til å rengjøre tennene. Hvis dette er din første elektriske tannbørste, kan det ta litt tid å bli vant til vibrasjonene. Prøv noen av de følgende tipsene!

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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