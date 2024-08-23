Philips' støtte Sonicare-tannbørsten vibrerer mindre kraftig

Hvis instruksjonene nedenfor ikke hjelper, kan du kontakte oss eller klikke her for å sende inn en garantiforespørsel på nett, slik at vi kan hjelpe deg med å få en erstatningsenhet. Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti.



Hvis tannbørsten ikke vibrerer like kraftig som før, kan feilsøkingstipsene nedenfor hjelpe deg med å finne en løsning.



Vi anbefaler at du følger trinnene i rekkefølgen nedenfor. Mellom trinnene kontrollerer du om problemet er løst før du går videre til neste.

1. Lad batteriet helt opp. En tannbørste uten et fulladet batteri kan trenge mer strøm for å vibrere med den opprinnelige styrken. Vi anbefaler at du lader den over natten i minst 24 timer.



Laderne for alle Sonicare-tannbørster er forskjellige og ikke kompatible med andre Sonicare-modeller. Vi anbefaler at du bruker den originale laderen som fulgte med tannbørsten. 2. Deaktiver EasyStart. Noen tannbørster har EasyStart-funksjonen aktivert som standard. Denne funksjonen gjør at tannbørsten øker vibrasjonsnivået sakte etter hver pusseøkt. Økningen i vibrasjon skjer i løpet av de første fjorten øktene. Hvis du vil at tannbørsten skal vibrere med normal styrke, anbefaler vi at du slår av EasyStart-funksjonen. 3. Bytt børstehode. Det kan også bety at børstehodet er slitt. Vi anbefaler at du bytter børstehode hver tredje måned. Du kan kjøpe et nytt børstehode i nettbutikken vår.



Hvis du nylig har byttet børstehode, går du til neste trinn. 4. Endre pussemodus Den valgte modusen påvirker vibrasjonsnivået på tannbørsten. Noen børstemoduser er mindre kraftige, for eksempel TongueCare og Sensitive. Vi anbefaler at du øker vibrasjonen ved å endre pussemodus. Slå av tannbørsten, og trykk på modus-/intensitet-knappen for å velge ønsket modus. 5. Endre intensitetsinnstilling. Noen tannbørstemodeller har en intensitetsinnstilling. Se i brukerhåndboken for å finne ut om tannbørsten leveres med intensitetsinnstillingen. Den valgte intensitetsinnstillingen kan påvirke vibrasjonsnivået til tannbørsten. Du kan velge mellom ulike intensitetsnivåer. Tannbørsten velger automatisk intensitetsnivå basert på børstehodet du kobler til.



Mens du pusser kan du endre intensiteten ved å trykke på knappen for modus/intensitet. Det er ikke mulig å justere intensiteten når håndtaket er slått av. Har du fortsatt problemer med tannbørsten? Hvis ingen av disse tipsene hjelper, kan det hende tannbørsten er skadet innvendig. Vi anbefaler at du ber om reparasjon eller erstatning av tannbørsten.