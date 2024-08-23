Philips' støtte Sonicare-tannbørsten lager mye lyd

Hvis instruksjonene nedenfor ikke hjelper, kan du kontakte oss eller klikke her for å sende inn en garantiforespørsel på nett, slik at vi kan hjelpe deg med å få en erstatningsenhet. Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti.

Hvis tannbørsten avgir en høy lyd, kan feilsøkingstipsene nedenfor hjelpe deg med å finne en løsning.



Vi anbefaler at du følger trinnene i rekkefølgen nedenfor. Mellom trinnene kontrollerer du om problemet er løst før du går videre til neste. Du kan også se videoen nedenfor for å løse problemet.

1. Bli vant til elektrisk tannbørste. Sonicare-tannbørster bruker kraftige vibrasjoner til å rengjøre tennene. Lyden som produseres, er høyere enn en manuell tannbørste. Hvis dette er din første elektriske tannbørste, kan det ta litt tid å bli vant til elektrisk tannpuss.



2. Sett et børstehode på tannbørsten. Hvis du slår på tannbørsten uten et børstehode, vil den lage mer støy. Kontroller alltid at et børstehode er festet til tannbørsten.



3. Plasser børstehodet riktig. Hvis tannbørsten lager unormalt høy lyd, kan årsaken være at børstehodet er løst. Kontroller at børstehodet sitter godt på håndtaket og ikke er løst. Det kommer til å være et lite mellomrom mellom håndtaket og børstehodet, siden dette er nødvendig for vibrasjonen.

4. Bytt børstehode. Det kan også bety at børstehodet er slitt. Vi anbefaler at du bytter børstehode hver tredje måned. Du kan kjøpe et nytt børstehode i nettbutikken vår. 5. Finn ut hvor støyen kommer fra. Prøv følgende trinn:

Trinn 1: Fjern børstehodet fra håndtaket.

Trinn 2: Slå på tannbørsten.



Lager tannbørsten din fortsatt en høy eller unormal lyd? Hvis svaret er ja, er tannbørsten ødelagt. Vi anbefaler at du ber om reparasjon eller erstatning på Internett.

Hvis nei: Hvis støyen stopper, er børstehodet defekt eller utslitt. Du må bytte ut børstehodet med et nytt. Har du fortsatt problemer med tannbørsten? Hvis ingen av disse tipsene hjelper, kan det hende tannbørsten er skadet innvendig. Vi anbefaler at du ber om reparasjon eller erstatning av tannbørsten.