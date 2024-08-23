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Sonicare-tannbørsten lager mye lyd

Hvis instruksjonene nedenfor ikke hjelper, kan du kontakte oss eller klikke her for å sende inn en garantiforespørsel på nett, slik at vi kan hjelpe deg med å få en erstatningsenhet. Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti. 
Hvis tannbørsten avgir en høy lyd, kan feilsøkingstipsene nedenfor hjelpe deg med å finne en løsning.

Vi anbefaler at du følger trinnene i rekkefølgen nedenfor. Mellom trinnene kontrollerer du om problemet er løst før du går videre til neste. Du kan også se videoen nedenfor for å løse problemet.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX6600/51 , HX6500/03 , HX6500/23 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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