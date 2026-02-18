Philips-epilatoren min fjerner ikke håret ordentlig
Hvis Philips-epilatoren din ikke fjerner kroppshåret helt, kan du følge tipsene våre for å forbedre ytelsen til enheten eller se videoen nedenfor om hvordan du bruker epilatoren riktig.
Den optimale hårlengden for epilering er 3–4 mm. Hvis håret ditt er lengre enn det, kan du bruke trimmerhodet på epilatoren for å korte ned håret. Hvis epilatoren din ikke har en trimmekam, kan du barbere håret og vente i 7 dager til håret har vokst seg langt nok til å kunne epileres.
Mens du epilerer, strekker du huden og beveger epileringshodet sakte over huden, slik at skivene kan fange hårene. Du får best resultat hvis du beveger apparatet mot hårvekstens retning, samtidig som du sørger for at hodet er i full kontakt med huden.
Det er viktig å holde epilatoren i riktig vinkel for at den skal fjerne håret riktig.
For epilatorer med ledning er det best å holde epilatoren loddrett i en vinkel på 90° mot huden. For trådløse apparater er det bedre å holde epilatoren litt skrått i en vinkel på 75°. Sjekk brukerhåndboken til epilatormodellen din for mer detaljerte bruksanvisninger.
Beveg epileringshodet sakte over huden mens du epilerer, slik at skivene kan fange hårene. For best resultat beveger du apparatet mot hårvekstens retning, så sørg for at hodet er i full kontakt med huden.
Før du bruker epilatoren, må du alltid kontrollere at epilatorhodet ser rent ut. Hvis du ser hår eller smuss som har satt seg fast i epilatorens epileringsskiver, må du fjerne dem og vaske hodet før bruk. Sørg også for at huden din er ren og tørr før du epilerer.
Hvis du har prøvd tipsene ovenfor og fortsatt ikke er fornøyd med resultatene fra Philips-epilatoren din, kan du kontakte oss.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:BRE708/00, BRE749/00, BRE738/00. Klikk her for å vise flere produktnumre ›