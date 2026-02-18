Philips-epilatoren min fjerner ikke håret ordentlig

Det er viktig å holde epilatoren i riktig vinkel for at den skal fjerne håret riktig.



For epilatorer med ledning er det best å holde epilatoren loddrett i en vinkel på 90° mot huden. For trådløse apparater er det bedre å holde epilatoren litt skrått i en vinkel på 75°. Sjekk brukerhåndboken til epilatormodellen din for mer detaljerte bruksanvisninger.



Beveg epileringshodet sakte over huden mens du epilerer, slik at skivene kan fange hårene. For best resultat beveger du apparatet mot hårvekstens retning, så sørg for at hodet er i full kontakt med huden.