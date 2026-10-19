Jeg klarer ikke å sette inn bryggeenheten i Philips-espressomaskinen
Hvis du ikke kan sette bryggeenheten inn i Philips Espresso-maskinen, er kanskje ikke bryggegruppen i nøytral posisjon. Nedenfor finner du tips om hvordan du setter den tilbake.
For å kunne sette inn bryggeenheten må du kontrollere at bryggeenheten er satt i nøytral stilling, og at maskinen er klar. Bryggeenheten er i nøytral stilling når pilen på den gule sylinderen på siden av bryggeenheten er på linje med den svarte pilen og «N». Deretter må den gule kroken på siden også stilles i oppreist stilling (se bildet nedenfor for referanse, eller se filmen).
Følg instruksjonene nedenfor for å sette bryggeenheten inn i maskinen: 1. Hold bryggeenheten på utsiden, og lukk servicedøren. Sett alle andre deler tilbake i maskinen (dryppebrettet / kaffegrutbeholderen, vannbeholderen). 2. Trykk på AV/PÅ-knappen for å slå AV maskinen. Vent til maskinen er helt stille (dette kan ta opptil 15–20 sekunder). 3. Trykk på AV/PÅ-knappen for å slå maskinen PÅ igjen. Ikke utfør noen handlinger før maskinen har stoppet å lage lyder. Hvis du åpner servicedøren / fjerner dryppebrettet/vannbeholderen før maskinen er klar til bruk, kan giret i maskinen være i feil posisjon når du setter inn bryggegruppen. 4. Sett trakteenheten i nøytral stilling før du setter den i. Hvis du skal sette bryggeenheten i nøytral stilling, skyver du spaken ned til den er i kontakt med basen i bryggeenheten (se bilde 1). Deretter kontrollerer du at den gule kroken er i øverste posisjon. Hvis den ikke er det, skyver du den oppover (se bilde 2) 5. Åpne servicedøren, og skyv bryggeenheten langs ledeskinnene til den låses på plass i maskinen. 6. Lukk servicedøren, og slå maskinen AV og PÅ.
Merk: Instruksjonene kan variere avhengig av den spesifikke espressomaskinmodellen. Du finner mer detaljerte trinnvise instruksjoner i brukerhåndboken.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:EP5541/50, EP5549/70, EP5547/90. Klikk her for å vise flere produktnumre ›