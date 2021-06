Sørg for at bryggeenheten er i nøytral stilling før du prøver å sette den inn. Bryggeenheten er i nøytral stilling når pilen på den gule sylinderen på siden av bryggeenheten er på linje med den svarte pilen og «N». Den gule kroken på siden må også må være i oppreist stilling (se bilde for referanse).

Følg trinnene nedenfor for å sette bryggeenheten i nøytral stilling og sette den tilbake i maskinen:

Hold bryggeenheten på utsiden, og lukk servicedøren. Sett alle andre deler tilbake i maskinen (dryppebrettet / kaffegrutbeholderen, vannbeholderen). Trykk på AV/PÅ-knappen for å slå AV maskinen. Vent til maskinen er helt stille (dette kan ta opptil 15–20 sekunder). Trykk på ON/OFF-knappen for å slå maskinen PÅ. Du må ikke åpne servicedøren, fjerne dryppebrettet, fjerne vanntanken eller annet før maskinen er klar til bruk. Sett trakteenheten i nøytral stilling før du setter den i. Hvis du skal sette bryggeenheten i nøytral stilling, skyver du spaken ned til den er i kontakt med bryggeenheten (se bilde 1). Deretter kontrollerer du at den gule kroken er i øverste posisjon. Hvis den ikke er det, skyver du den oppover (se bilde 2) Åpne servicedøren, og skyv bryggeenheten langs ledeskinnene til den låses på plass i maskinen. Lukk servicedøren, og slå maskinen AV og PÅ.

Merk: Instruksjonene kan variere avhengig av den spesifikke espressomaskinmodellen. Du finner mer detaljerte trinnvise instruksjoner i brukerhåndboken.