Hvis du vil justere innstillingen for høyeste mengde, trykker du på og holder nede drikkeikonet du vil justere, i 3 sekunder. Det øvre lyset på drikkemengde-ikonet og det øvre lyset på melkemengde-ikonet (kun bestemte typer) begynner å pulsere, og start/stopp-knappen begynner å pulsere, noe som indikerer at du er i programmeringsmodusen. Trykk på start/stopp-knappen. Maskinen begynner å brygge den valgte drikken. Startlampen lyser kontinuerlig til å begynne med. Når maskinen er klar til å lagre det justerte volumet, begynner start/stopp-lampen å pulsere. Trykk på start/stopp-knappen igjen når koppen inneholder ønsket mengde kaffe eller melk. Når det gjelder cappuccino eller latte macchiato, helles melken ut først. Trykk på start/stopp-knappen når koppen inneholder ønsket mengde melk. Maskinen begynner automatisk å helle ut kaffen. Trykk på start/stopp-knappen igjen når koppen inneholder ønsket mengde.

Maskinen har 3 standardinnstillinger for hver drikke: lav, middels, høy.Det er imidlertid mulig å justere og lagre antallet etter eget behov. Dette alternativet er bare tilgjengelig med den høyeste innstillingen.Du finner instruksjonene nedenfor, eller se filmen.Etter at du har programmert den høyeste standardmengden for en drikke, vil maskinen helle utdenne nye mengden hver gang du velger den høyeste mengden av denne drikken.