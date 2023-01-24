Philips' støtte Jeg kan ikke justere kverninnstillingen på Philips-espressomaskinen

Følg trinnene i videoen nedenfor for å justere kverninnstillingene på Philips-espressomaskinen.

Slik justerer du kverninnstillingene Kverninnstillingene kan bare justeres når du maler kaffebønnene. Bruk knappen for maleinnstilling inne i bønnebeholderen. Avhengig av maskinen trenger du kanskje justeringsnøkkelen (håndtaket på skjeen for forhåndsmalt kaffe). Sett en kopp under kaffetuten. Brygg en svart kaffe. Når kvernen begynner å male på maskiner der du trenger et verktøy, plasserer du justeringsnøkkelen på knotten (se bilde 1) og trykker ned knotten og vrir den til venstre eller høyre. Hvis maskinen ikke trenger et verktøy, kan du trykke ned knotten manuelt og vri den til venstre eller høyre (se bilde 2). Vri den maks. ett hakk til venstre eller høyre for å justere innstillingen. Maskinen har enten tall eller prikker som indikerer maleinnstillingen. En liten prikk = en mindre partikkelstørrelse. Et lavere tall = en mindre partikkelstørrelse Brygg 2–3 kopper kaffe for å smake forskjellen. Et internt system må gjøre de nødvendige justeringene på hvor lenge kvernen skal snurre, for å sørge for at den rette mengden kaffe blir malt til en perfekt espresso.