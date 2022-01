Når du justerte kvernen til finere maling, er det mulig at du veltet den ved et uhell slik at to kvernsteiner står for nærme hverandre. Hvis kaffen er for finmalt, absorberer den kanskje ikke vannet.

Løsningen er å stille kvernen inn på en grovere malingsgrad ved å vri knotten inni kaffebønnebeholderen til et høyere tall eller en større kaffebønne.