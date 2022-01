Philips Saeco-espressomaskinen lekker

Hvis du oppdager en lekkasje med Philips-espressomaskinen, kan du prøve å løse problemet med følgende årsaker og løsninger:



1. Legger du merke til at det lekker vann inn i dryppebrettet?

2. Legger du merke til rent vann under maskinen eller på siden av maskinen?

3. Legger du merke til brune vannflekker på kjøkkenbenken eller under maskinen?