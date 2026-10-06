Jeg ser en feilkode på Philips-espressomaskinen

Hvis feilkode 01 vises, betyr det at kaffekvernen i espressomaskinen ikke fungerer som den skal, fordi kaffetrakten er tett.

Fjern blokkeringen i kaffetrakten (med en skje eller en støvsuger som forklart nedenfor).



1. Slå av maskinen, og vent til maskinen er helt stille (det kommer ingen lyder fra den). Dette kan ta ca. 15 til 20 sekunder

2. Åpne servicedøren, og fjern bryggeenheten

3. Åpne lokket på trakten for forhåndsmalt kaffe, og sett skjehåndtaket inn i trakten. Hvis maskinen ikke har en trakt for forhåndsmalt kaffe, setter du skjehåndtaket inn i kaffetrakten nedenfra

4. Beveg håndtaket opp og ned til kaffen som har satt seg fast, faller ned. Det kan hende at du må bruke litt makt.

5. Bruk en støvsuger til å fjerne all den malte kaffen som har falt ned

6. Plasser deretter støvsugermunnstykket på åpningen av kaffetrakten, og dekk trakten for forhåndsmalt kaffe med hånden. Du kan også gjøre det omvendt – plasser støvsugeren på toppen, og dekk bunnen av kaffetrakten.

7. Sett bryggeenheten tilbake på plass. Slå deretter på maskinen, og lag en espresso.

8. Når du har laget espressoen, sjekker du om trakten fortsatt er fri for malt kaffe. Hvis dette ikke lykkes, gjentar du prosedyren for å fjerne blokkeringen.

Ikke hell eller søl vann i kaffebønnebeholderen for å unngå at kaffetrakten blir tett.