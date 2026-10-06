Jeg ser en feilkode på Philips-espressomaskinen

Hvis en feilkode som 01, 03, 04, 05, 11, 14 eller 19 vises på Philips-espressomaskinen, finner du mulige årsaker og løsninger nedenfor.
Hvis det oppstår feil som ikke er nevnt ovenfor (for eksempel feil 02, 10, 15 eller 22), må maskinen repareres. Kontakt oss.
Hvis feilkode 01 vises, betyr det at kaffekvernen i espressomaskinen ikke fungerer som den skal, fordi kaffetrakten er tett. Fjern blokkeringen i kaffetrakten (med en skje eller en støvsuger som forklart nedenfor).
1. Slå av maskinen, og vent til maskinen er helt stille (det kommer ingen lyder fra den). Dette kan ta ca. 15 til 20 sekunder 2. Åpne servicedøren, og fjern bryggeenheten 3. Åpne lokket på trakten for forhåndsmalt kaffe, og sett skjehåndtaket inn i trakten. Hvis maskinen ikke har en trakt for forhåndsmalt kaffe, setter du skjehåndtaket inn i kaffetrakten nedenfra 4. Beveg håndtaket opp og ned til kaffen som har satt seg fast, faller ned. Det kan hende at du må bruke litt makt. 5. Bruk en støvsuger til å fjerne all den malte kaffen som har falt ned 6. Plasser deretter støvsugermunnstykket på åpningen av kaffetrakten, og dekk trakten for forhåndsmalt kaffe med hånden. Du kan også gjøre det omvendt – plasser støvsugeren på toppen, og dekk bunnen av kaffetrakten. 7. Sett bryggeenheten tilbake på plass. Slå deretter på maskinen, og lag en espresso. 8. Når du har laget espressoen, sjekker du om trakten fortsatt er fri for malt kaffe. Hvis dette ikke lykkes, gjentar du prosedyren for å fjerne blokkeringen. Ikke hell eller søl vann i kaffebønnebeholderen for å unngå at kaffetrakten blir tett.
Feilkode 03 angir at det er for mye smuss på bryggeenheten, slik at den ikke fungerer som den skal. For å løse dette problemet må du rengjøre bryggeenheten på følgende måte:
1. Slå av maskinen, og vent til maskinen er helt stille (det kommer ingen lyder fra den). Dette kan ta ca. 15 til 20 sekunder 2. Åpne servicedøren, og fjern bryggeenheten 3. Skyll bryggeenheten godt med lunkent vann. La den deretter lufttørke før du setter den tilbake på plass.
Når Philips-espressomaskinen viser feilkode E04, betyr det at bryggeenheten ikke sitter der den skal. Åpne servicedøren på maskinen, og skyv bryggeenheten på plass for å løse problemet. Når bryggeenheten sitter der den skal, hører du et klikk.
Utfør følgende trinn for å slippe ut luftboblene i maskinen og løse problemet:
1. Slå AV maskinen 2. Tøm vannbeholderen, og fjern AquaClean-filteret eller et annet vannfilter 3. Fyll vannbeholderen med vann, og sett den tilbake på plass 4. Slå maskinen PÅ igjen. Når maskinen er oppvarmet, velger du varmt vann og tapper 2 eller 3 kopper
Hvis du bruker et AquaClean-vannfilter, utfører du følgende ekstratrinn for å sikre at filteret er klargjort og riktig montert for bruk:
1. Rist AquaClean-vannfilteret i fem sekunder 2. Hold filteret opp-ned i en beholder/bolle med vann til det ikke kommer flere luftbobler ut 3. Sett filteret tilbake i vannbeholderen, og fyll vannbeholderen med vann 4. Start maskinen på nytt ved å slå den av og på 5. Velg varmt vann, og tapp 2–3 kopper
Hvis feilkode 14 vises, betyr det at Philips-espressomaskinen er overopphetet. Slå AV maskinen, og la den kjøle seg ned i 30 minutter for å løse problemet.
Hvis feilkode 11 eller 19 vises, må espressomaskinen varmes opp fra transport-/utetemperatur til romtemperatur. Dette skjer som regel om vinteren, når det er kaldt.
Slå AV maskinen, vent i 30 minutter og prøv på nytt for å løse problemet.
Hvis det ovennevnte ikke løser problemet, kan det hende at pluggen på baksiden av maskinen ikke er ordentlig festet. Sjekk at pluggen sitter ordentlig på plass i strømuttaket for å løse problemet.
Kontakt oss hvis du ser andre feilkoder enn dem som er nevnt ovenfor.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:EP5444/50, EP4349/70, EP4341/50. Klikk her for å vise flere produktnumre ›