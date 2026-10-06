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Philips' støtte

Jeg ser en feilkode på Philips-espressomaskinen

Hvis en feilkode som 01, 03, 04, 05, 11, 14 eller 19 vises på Philips-espressomaskinen, finner du mulige årsaker og løsninger nedenfor. 

Hvis det oppstår feil som ikke er nevnt ovenfor (for eksempel feil 02, 10, 15 eller 22), må maskinen repareres. Kontakt oss.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: EP5444/50, EP4349/70, EP4341/50. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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