Det kommer støy fra Philips-espressomaskinen

Hvis det er luft i Philips-espressomaskinen, hører du høy lyd, og vannet trekkes ikke fra vannbeholderen inn i maskinen.



Følg trinnene nedenfor for å løse dette:

Slå maskinen AV. Tøm vannbeholderen, og fjern AquaClean-filteret (eller et annet vannfilter). Fyll vannbeholderen med vann, og sett den tilbake på plass. Slå maskinen PÅ. Når maskinen er varmet opp, velger du varmt vann og tapper ut to til tre kopper varmt vann.

Rist AquaClean-vannfilteret i fem sekunder. Hold filteret opp-ned i en bolle/beholder fylt med vann til det ikke kommer flere luftbobler. Sett filteret tilbake i vannbeholderen, og fyll vannbeholderen med vann. Slå maskinen av og på for å starte den på nytt. Velg alternativet for varmt vann, og tapp ut to til tre kopper varmt vann.

Hvis du bruker et-vannfilter, må du gjøre følgende for å sikre at filteret er riktig installert og klart til bruk:: Vi anbefaler at du bytter AquaClean-vannfilteret hver tredje måned for å unngå tilstopping.