ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Det kommer støy fra Philips-espressomaskinen

Hvis Philips-espressomaskinen lager en høy eller rar lyd, kan du lese nedenfor for å finne mer informasjon og løsninger.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: EP5549/70, EP5541/50, EP5544/80. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside