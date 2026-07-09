Philips' støtte
Philips-styleren slår seg ikke på
Hvis Philips-styleren ikke slår seg på, kan det skyldes flere ting. Følg trinnene nedenfor for å finne ut hvorfor styleren ikke vil starte.
Kontroller strømtilførselen. Hvis den fungerer, kobler du til et annet apparat for å se om strømmen virker.
Kontroller at spenningen som er angitt på styleren, er i samsvar med den lokale spenningen.
Hvis ledningen er ødelagt, erstatter vi gjerne styleren for deg. Kontakt oss.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BHS732/00 , BHD272/00 , HP8321/40 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›