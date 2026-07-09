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Philips' støtte

Philips-styleren slår seg ikke på

Hvis Philips-styleren ikke slår seg på, kan det skyldes flere ting. Følg trinnene nedenfor for å finne ut hvorfor styleren ikke vil starte.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BHS732/00 , BHD272/00 , HP8321/40 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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