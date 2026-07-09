Philips' støtte Philips-styleren slår seg ikke på

Hvis Philips-styleren ikke slår seg på, kan det skyldes flere ting. Følg trinnene nedenfor for å finne ut hvorfor styleren ikke vil starte.

Det kan skyldes strømbrudd eller feil på strømforsyningen. Kontroller strømtilførselen. Hvis den fungerer, kobler du til et annet apparat for å se om strømmen virker. Det kan være Philips-styleren ikke er beregnet for spenningen den er tilkoblet. Kontroller at spenningen som er angitt på styleren, er i samsvar med den lokale spenningen. Ledningen kan være skadet. Hvis ledningen er ødelagt, erstatter vi gjerne styleren for deg. Kontakt oss.