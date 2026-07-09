Philips' støtte Philips-hårstyleren avgir en lukt.

Ingen fare. Det er vanlig at Philips-krølltangen lager en lukt første gangen du bruker den. Det finnes imidlertid måter du kan minimere lukten på.

Bruk krølltangen i et åpent eller godt ventilert område Lukten blir svakere når du har brukt styleren noen ganger. Dersom lukten vedvarer, rengjør du styleren med en fuktig klut etter den er avkjølt. Neste gang du bruker den, skal lukten være borte. Intet hell? Hvis Philips-styleren fortsatt avgir lukt, avslutter du bruken og kontakter den lokale kundestøtten, eller tar styleren med til nærmeste Philips-servicesenter.