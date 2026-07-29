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Philips' støtte

Philips Airfryer fungerer ikke eller slår seg ikke på

Hvis Philips Airfryer ikke slår seg på eller slår seg på, men ikke fungerer eller varmes opp, kan du lese artikkelen nedenfor for mulige årsaker og løsninger.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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