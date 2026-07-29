Philips Airfryer fungerer ikke eller slår seg ikke på

Skuffen er ikke helt lukket

Noen Airfryer-modeller har en pannegjenkjenningsfunksjon. Denne funksjonen slår av varmen og viften når du tar pannen ut av Airfryeren.

Kontroller at du har satt pannen inn i Airfryeren, og at skuffen er helt lukket. Ellers vil ikke AirFryer slå seg på.

Pannegjenkjenningsmekanismen kan være ødelagt

Ta pannen ut av Airfryeren og se etter sprekker/skader på plastdelene, særlig på kantene til pannen (se bildet nedenfor). Kontakt oss for hjelp hvis du oppdager skader eller sprekker.



Spesielt for modellene HD9880/HD9875/HD9876: Fjern Airfryer-pannen fra skuffen og vend den opp ned. Modulen for pannegjenkjenning er plassert på høyre side, ved siden av sporet til kurvhåndtaket (se bildet nedenfor).



På den ene siden vil du kunne se et lite plastdeksel (se bildet nedenfor). Hvis det mangler, vil ikke pannegjenkjenningen fungere. I så fall kan du kontakte oss på www.philips.com/contact for å få hjelp fra oss.

Temperaturen er for lav

Hvis du varmer opp Airfryer til 40 °C (100 °F) eller lavere, kan det virke som om den ikke varmes opp (spesielt hvis temperaturen i omgivelsene ligger rundt dette).



Kontroller temperaturen som er angitt i Philips Airfryer, og øk den om nødvendig.

Det er ikke angitt en tid, eller tilberedningstiden er for kort (Analog Airfryer)

Sett den analoge timeren til ønsket tilberedningstid (se videoen nedenfor). Hvis den ønskede tilberedningstiden er mindre enn 10 minutter, vrir du timeren til ca. 15 minutter og vrir den deretter tilbake til ønsket tilberedningstid.