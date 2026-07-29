Philips Airfryer fungerer ikke eller slår seg ikke på
Hvis Philips Airfryer ikke slår seg på eller slår seg på, men ikke fungerer eller varmes opp, kan du lese artikkelen nedenfor for mulige årsaker og løsninger.
Kontroller at støpselet på Airfryer er satt riktig inn i strømuttaket.
Hvis for mange apparater er koblet til det samme strømuttaket, er det ikke sikkert at Philips Airfryer virker. Koble fra de andre apparatene, eller bruk et annet strømuttak.
På analoge enheter kan det hende at timeren tikker, men enheten ikke varmes opp. I så fall må du kontrollere at støpselet på Airfryeren er satt inn i strømuttaket på rett måte.
Skuffen er ikke helt lukket Noen Airfryer-modeller har en pannegjenkjenningsfunksjon. Denne funksjonen slår av varmen og viften når du tar pannen ut av Airfryeren. Kontroller at du har satt pannen inn i Airfryeren, og at skuffen er helt lukket. Ellers vil ikke AirFryer slå seg på.
Pannegjenkjenningsmekanismen kan være ødelagt Ta pannen ut av Airfryeren og se etter sprekker/skader på plastdelene, særlig på kantene til pannen (se bildet nedenfor). Kontakt oss for hjelp hvis du oppdager skader eller sprekker.
Spesielt for modellene HD9880/HD9875/HD9876: Fjern Airfryer-pannen fra skuffen og vend den opp ned. Modulen for pannegjenkjenning er plassert på høyre side, ved siden av sporet til kurvhåndtaket (se bildet nedenfor).
På den ene siden vil du kunne se et lite plastdeksel (se bildet nedenfor). Hvis det mangler, vil ikke pannegjenkjenningen fungere. I så fall kan du kontakte oss på www.philips.com/contact for å få hjelp fra oss.
Temperaturen er for lav Hvis du varmer opp Airfryer til 40 °C (100 °F) eller lavere, kan det virke som om den ikke varmes opp (spesielt hvis temperaturen i omgivelsene ligger rundt dette).
Kontroller temperaturen som er angitt i Philips Airfryer, og øk den om nødvendig.
Det er ikke angitt en tid, eller tilberedningstiden er for kort (Analog Airfryer)
Sett den analoge timeren til ønsket tilberedningstid (se videoen nedenfor). Hvis den ønskede tilberedningstiden er mindre enn 10 minutter, vrir du timeren til ca. 15 minutter og vrir den deretter tilbake til ønsket tilberedningstid.
Informasjonen nedenfor gjelder bare for NA55x-modellene.
Når du bruker den damprelaterte funksjonen på NA55x Airfryer, og vannbeholderen ikke er riktig plassert, eller det ikke er vann i den, vil dette registreres av apparatet, og ikonet (se bildet nedenfor) begynner å blinke. Sørg for at det er nok vann i beholderen og skyv beholderen på plass. Trykk deretter på start/pause-knappen for å begynne tilberedningen, så vil ikonet forsvinne.
Hvis de nevnte løsningene ikke løser problemet, kan varmeelementet på Philips Airfryer være ødelagt. Ta i så fall kontakt med oss for å få mer hjelp.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›