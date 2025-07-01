Philips' støtte Belegget på pannen eller kurven til Philips Airfryer flasser av

Hvis du legger merke til at belegget på Philips Airfryer flasser av, kan det være en grunn. Les gjennom følgende linjer for å løse dette selv.

Belegget er skadet av tilfeldige riper Det kan oppstå noen merker i pannen eller kurven på Philips Airfryer, grunnet tilfeldige riper eller berøring av belegget (f.eks. under rengjøring med kraftige rengjøringsverktøy og/eller når du setter inn kurven). Dette er på ingen måte skadelig, ettersom alle materialer i Philips Airfryer er matsikre.



Merk: Unngå å rengjøre Airfryer med kraftige rengjøringsverktøy (f.eks. metallskrubbere, harde børster), og sett kurven forsiktig inn.