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Philips' støtte

Belegget på pannen eller kurven til Philips Airfryer flasser av

Hvis du legger merke til at belegget på Philips Airfryer flasser av, kan det være en grunn. Les gjennom følgende linjer for å løse dette selv.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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