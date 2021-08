De fleste snacks trenger den tilberedningstiden som er angitt for ovnen for å bli ferdig stekt. Tilberedningstiden for steking i frityrgryte er kortere, og vil ikke føre til et godt stekt resultat. De fleste snacks trenger å tilberedes mellom 6 og 10 minutter. Legg på noen minutter ekstra hvis maten ikke er sprø nok (men vær forsiktig så du ikke brenner maten).

Rist kurven på Philips Airfryer halvveis i tilberedningsprosessen, hvis ingrediensene berører hverandre.

Rist kurven 2–3 ganger hvis du tilbereder større mengder mat, slik at resultatet blir jevnere.