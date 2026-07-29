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Philips' støtte

Maten fra Philips Airfryer er ikke sprø eller som forventet

Hvis du synes at mat eller snacks som er tilberedt i Philips Airfryer, ikke er sprø nok, kan du følge trinnene nedenfor for å finne ut hvordan du kan løse dette selv.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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