Maten fra Philips Airfryer er ikke sprø eller som forventet

De fleste snacks trenger den tilberedningstiden som er angitt for ovnen for å bli ferdig stekt. Tilberedningstiden for steking i frityrgryte er kortere, og vil ikke føre til et godt stekt resultat. Se tabellen i brukerhåndboken for Airfryer eller HomeID-appen for anbefalte tilberedningstider per ingrediens. Legg på noen minutter ekstra hvis maten ikke er sprø nok (men vær forsiktig så du ikke brenner maten). Merk:

· Rist kurven på Philips Airfryer halvveis i tilberedningsprosessen, hvis ingrediensene berører hverandre.

· Rist kurven 2–3 ganger hvis du tilbereder større mengder mat, slik at resultatet blir jevnere.

· Sørg for at maten blandes godt under ristingen – lagene under bør komme på toppen og omvendt – slik at du oppnår et jevnt resultat.

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