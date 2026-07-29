Maten fra Philips Airfryer er ikke sprø eller som forventet
Hvis du synes at mat eller snacks som er tilberedt i Philips Airfryer, ikke er sprø nok, kan du følge trinnene nedenfor for å finne ut hvordan du kan løse dette selv.
Unngå å lage for mye snacks eller mat om gangen. Mindre porsjoner stekes jevnere.
En god måte å sikre dette på er å dekke bunnen av Philips Airfryer-kurven på med bare ett lag med snacks.
Bruk ferske, litt melne poteter som egner seg for å lage pommes frites. Hvis du må oppbevare potetene, må du ikke oppbevare dem i kalde omgivelser (f.eks. i kjøleskap).
Hvis du tilbereder hjemmelagde pommes frites i Airfryer, må du følge disse trinnene:
Skrell potetene og skjær dem i avlange biter.
La potetbitene ligge i vann i en bolle i minst 30 minutter før du tar dem ut og tørker dem med kjøkkenpapir.
Hell en halv spiseskje olivenolje i en bolle, legg potetbitene i bollen, og bland til potetbitene er dekket av olje.
Fjern potetbitene fra bollen med fingrene eller et kjøkkenredskap slik at overflødig olje blir igjen i bollen. Legg potetstavene i kurven.
Stek potetbitene på 180 °C (350 °F), og rist kurven halvveis i tilberedningsprosessen. Rist 2–3 ganger under tilberedningsprosessen for å få et enda jevnere resultat.
Se også videoen vår nedenfor:
Du bør bruke ovnsklare produkter for å få optimalt resultat med Philips Airfryer. Ovnsklare snacks blir gyllenbrune og sprø når de tilberedes i Airfryer.
Velg riktig temperatur: De fleste snacks må tilberedes ved 200 °C (400 °F), unntatt bakte snacks. Bakte snacks skal tilberedes ved 180 °C (350 °F).
De fleste snacks trenger den tilberedningstiden som er angitt for ovnen for å bli ferdig stekt. Tilberedningstiden for steking i frityrgryte er kortere, og vil ikke føre til et godt stekt resultat. Se tabellen i brukerhåndboken for Airfryer eller HomeID-appen for anbefalte tilberedningstider per ingrediens. Legg på noen minutter ekstra hvis maten ikke er sprø nok (men vær forsiktig så du ikke brenner maten). Merk: · Rist kurven på Philips Airfryer halvveis i tilberedningsprosessen, hvis ingrediensene berører hverandre. · Rist kurven 2–3 ganger hvis du tilbereder større mengder mat, slik at resultatet blir jevnere. · Sørg for at maten blandes godt under ristingen – lagene under bør komme på toppen og omvendt – slik at du oppnår et jevnt resultat. Se også videoen nedenfor:
Når du tilbereder hjemmelagde potetretter, panerte snacks eller kjøttretter, kan du ha på litt olje for å få knasende resultater. Bruk også snacks med lavt fettinnhold der det er mulig. Det kan være vanskelig å få et sprøstekt resultat med snacks som har høy fettprosent.
Se tipsene som følger, for å finne ut hvordan du bruker olje riktig i Airfryer:
Tørk utsiden av maten ordentlig før du legger til olje.
Ikke bruk for mye olje, da dette vil gjøre maten mindre sprø og fetere.
Kjøtt eller fjærfe kan lett pensles med olje eller marineres for å få det beste resultatet.
Når du tilbereder pommes frites eller annen stablet mat, foreslår vi at du bruker den større kurven (høyre side). Denne kurven har et større overflateområde, slik at ingrediensene kan fordeles jevnere. Dette fører til mer balansert varme- og luftstrømsfordeling i alle ingrediensene, noe som gir bedre matlaging. Var løsningene ovenfor til hjelp? Hvis ikke, ta kontakt med oss for å få mer hjelp.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›