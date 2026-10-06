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Philips' støtte

Jeg får ikke forventede resultater med Philips Lumea

Hvis du ikke er fornøyd med hårfjerningsresultatene til Philips Lumea, kan du følge disse retningslinjene: 

  • Finn ut om Philips Lumea egner seg for deg
  • Følg behandlingsplanen
  • Fjern håret før hver behandling
  • Bruk de riktige innstillingene for lysintensitet
  • Sørg for jevn dekning under behandlingen
  • Kontroller at Lumea er ren
  • Oppbevar Lumea på et tørt sted 

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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRI933/00, BRI937/00, BRI983/00. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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