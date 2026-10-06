Jeg får ikke forventede resultater med Philips Lumea

Philips Lumea egner seg ikke for alle. Sjekk hudtone- og hårfargetabellene i brukerhåndboken (som også er tilgjengelig på nettet) og les de viktige sikkerhetsinstruksjonene nøye for å finne ut om Lumea passer for deg.

Kroppshår med uegnet farge: Behandling med Lumea er ikke effektivt hvis du har lyst blondt, grått, rødt eller hvitt hår, da hår med disse fargene ikke absorberer nok lys.

Uegnede hudtoner: Du kan ikke bruke Lumea hvis huden din er mørkebrun eller mørk, da disse hudtonene lettere absorberer lys, noe som kan føre til smerte, rød hud eller brannskader.

Merk: Hårfarge og hudtone kan variere over hele kroppen. Selv om ett kroppsområde ikke egner seg for behandling med Lumea, kan et annet område egne seg fordi det har en annen hudtone eller farge på kroppshårene.