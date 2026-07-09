Philips OneBlade barberer ikke så nært som jeg forventet

Hvis du vil få best mulig resultat fra Philips OneBlade, må du følge de riktige instruksjonene for hvordan du bruker den. Her er noen nyttige barberingstips for bruk av OneBlade.



1. Rengjør huden før du bruker OneBlade.



2. Plasser bladet flatt på huden for å sikre full kontakt.



3. Beveg bladet sakte mot hårets vekstretning.



4. Bruk lange strøk mens du trykker inn lett.



5. Hvis ønskelig kan du også bruke OneBlade med barberskum eller gel, og den kan også brukes i dusjen.