Philips OneBlade barberer ikke så nært som jeg forventet

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Hvis du ikke er fornøyd med barberingsresultatene til Philips OneBlade, kan du lese feilsøkingsrådene nedenfor for å løse problemet. Vær oppmerksom på at OneBlade er utformet for å gi litt plass mellom bladet og huden, noe som gjør den til det perfekte kompromisset mellom en tett barbering og en hudvennlig en.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP1924/20 , QP1924/24 , QP1424/65 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Kan jeg bruke Philips OneBlade vått eller tørt?
Hvordan bruker jeg OneBlade på kroppen min?
Når bør jeg skifte bladet på Philips OneBlade?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvorfor følger det ikke med noen adapter med produktet?
Hva kan jeg bruke til å lade Philips-produkter med USB-lading?