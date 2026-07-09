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Philips OneBlade barberer ikke så nært som jeg forventet

Hvis du ikke er fornøyd med barberingsresultatene til Philips OneBlade, kan du lese feilsøkingsrådene nedenfor for å løse problemet. Vær oppmerksom på at OneBlade er utformet for å gi litt plass mellom bladet og huden, noe som gjør den til det perfekte kompromisset mellom en tett barbering og en hudvennlig en.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP1924/20 , QP1924/24 , QP1424/65 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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