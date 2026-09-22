Philips AquaTrio-støvsugeren har lav sugeeffekt

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Nedenfor kan du finne ut hvilket vedlikehold som er nødvendig for å sikre langvarig ytelse og riktig sugeeffekt, avhengig av Philips AquaTrio-modellen:
Hvis sugeeffekten til støvsugeren i Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 7000-serien ikke er så god som forventet, kan det være flere grunner til det:
Deler av støvsuger- og moppeoppsettet er tilstoppet eller blokkert.
Av og til kan blokkeringer oppdages ved at man legger merke til mer vann på gulvet enn vanlig, eller når større smusspartikler ikke lenger suges opp og i stedet faller tilbake på gulvet.
1. Hoveddelen er forurenset eller blokkert.
Kontroller om noen av disse delene er blokkert ved først å slå av apparatet og fjerne beholderen med skittent vann. Fjern deretter blokkeringen ved å flytte rengjøringsbørsten opp og ned i sugekanalen på hoveddelen (se bilde A).
2. Det er en blokkering i AquaSpin-munnstykket.
Ta børstene ut av munnstykket, og flytt rengjøringsbørsten opp og ned i sugekanalen på AquaSpin-munnstykket (se bilde B).
3. Mikrofiberbørstene på AquaSpin-munnstykket er tettet av hår eller smuss.
Slå av apparatet, og fjern mikrofiberbørstene ved å vri dem mot klokken. Du kan bruke håndtaket på rengjøringsbørsten til å låse opp mikrofiberbørstene. Fjern hår og smuss med fingrene eller før ett av bladene til en saks gjennom sporet på rullebørsten for å klippe opp hår og tråder som har viklet seg rundt rullebørsten (se bilde C).
4. Fuktestripene på AquaSpin-munnstykket er tette.
Følg trinnene for å fjerne blokkeringen av fuktestripene på AquaSpin-munnstykket (se bilde D):
Hvis sugeeffekten til støvsugeren i Philips AquaTrio 9000-serien ikke er så god som forventet, kan det være flere grunner til det:
Kun støvsuger-oppsett
Filteret er skittent
Hvis filteret i Philips AquaTrio 9000-serien er skittent, kan det påvirke ytelsen til enheten. Sørg for å rengjøre filteret minst én gang i måneden hvis du bruker enheten regelmessig.
Når filteret må rengjøres, vises ikonet for filterrengjøring på skjermen (se bilde A).
Følg trinnene nedenfor for å rengjøre filteret for optimal ytelse:
1. Trekk filterhuset av støvbeholderen (se bilde b1).
2. Trykk på utløserknappen for å åpne filterhuset og ta ut skumfilteret (se bilde b2).
3. Rist skumfilteret over en avfallsbeholder for å fjerne laget av smuss oppå det. Skyll deretter skumfilteret under springen, og klem på det for å fjerne vannet (se bilde b3)
Merk: Pass på at filterhuset ikke blir vått under rengjøring.
4. Rist filterhuset og lokket over en avfallsbeholder for å fjerne støv, og rengjør filterhuset med en fuktig klut (se bilde b4)
Merk: Ikke rengjør det hvite materialet i filterhuset med en støvsuger, børste, vann eller rengjøringsmidler. Det vil skade materialet.
5. La skumfilteret tørke, og kontroller at det er helt tørt før du setter det tilbake i filterhuset. Lukk filterhuset, og sett filterhuset med skumfilteret tilbake i støvbeholderen, og koble den håndholdte 3-i-1-enheten til støvbeholderen igjen (se bilde b5)
Merk: Kontroller at det hvite materialet i filterlokket vender opp, og at du ikke kobler den håndholdte 3-i-1-enheten til støvbeholderen uten filterhuset med skumfilteret.
Støvbeholderen er full
Hvis støvbeholderen er full, kan ytelsen til støvsugeren i Philips AquaTrio 9000-serien bli redusert. Tøm støvbeholderen regelmessig, og kontroller at smusset aldri overskrider Max-merket. Dette hindrer at filteret tilstoppes raskere (se bilde c1).
Følg trinnene nedenfor for å få optimal ytelse:
1. Trykk på knappen for å løse ut den håndholdte 3-i-1-enheten på støvbeholderen (se bilde c2).
2. Trekk filterhuset av støvbeholderen (se bilde c3).
3. Tøm støvbeholderen i en avfallsbeholder (se bilde c4).
4. Sett filterhuset på støvbeholderen igjen (se bilde c5).
5. Koble den håndholdte 3-i-1-enheten til støvbeholderen igjen. Sørg for å koble til den bakre delen først, og koble deretter til den fremre delen slik at den låses på plass med et klikk (se bilde c6).
Støvbeholderen er skitten
Hvis støvbeholderen er skitten, kan ytelsen til støvsugeren i Philips AquaTrio 9000-serien reduseres. For å få optimal ytelse rengjør du støvbeholdere og syklonen hver gang du tømmer den, og følger trinnene nedenfor:
1. Fjern filterhuset, inkludert skumfilteret (se bilde d1).
2. Tøm støvbeholderen i en avfallsbeholder (se bilde d2).
3. Skyll innsiden av støvbeholderen og syklonen under springen (se bilde d3).
Merk: Ikke rengjør støvbeholderen i oppvaskmaskinen, og kontroller at de elektroniske koblingene er helt tørre før du bruker enheten på nytt
4. La støvbeholderen og syklonen tørke helt (se bilde d4).
5. Fest filterhuset med skumfilteret igjen når støvbeholderen er helt tørr (se bilde d5).
6. Koble den håndholdte 3-i-1-enheten til støvbeholderen igjen (se bilde d6).
Merk: Ikke koble den håndholdte 3-i-1-enheten til støvbeholderen uten filterholderen med svampfilteret.
Filterhuset er ikke festet ordentlig til støvbeholderen
Det kan føre til tap av sugeeffekt hvis deler av støvbeholderen ikke er riktig festet til den håndholdte 3-i-1-enheten. Pass på å feste filterhuset ordentlig til støvbeholderen.
Støvbeholderen er ikke festet ordentlig til apparatet
Det kan føre til tap av sugeeffekt hvis støvbeholderen ikke er festet ordentlig til den håndholdte 3-i-1-enheten. Sørg for å feste støvbeholderen til apparatet.
Deler av kun støvsuger-oppsettet er tilstoppet eller blokkert
Slangen, røret, munnstykket eller syklonen på støvsugeren i Philips 9000-serien kan bli tilstoppet eller blokkert. Sugeeffekten kan påvirkes av dette. Enheten klarer kanskje ikke å samle opp smuss som forventet siden luften ikke kan gå gjennom så enkelt som den skal.
For optimal ytelse bør du kontrollere følgende deler:
– Syklon: Syklonen er i støvbeholderen. Fjern smuss eller hår som fester seg til eller sitter fast rundt syklonen.
– Munnstykke: Rullebørsten kan være tilstoppet av hår eller skitt: Slå av apparatet, og fjern floket hår eller tråder fra børsten ved å skyve ned rullebørsten med én hånd.
Tips: Du kan også føre ett av bladene til en saks gjennom sporet på rullebørsten for å klippe opp hår og tråder som har viklet seg rundt rullebørsten.
Sugekanalen bak rullebørsten i munnstykket er tilstoppet: Fjern rullebørsten, og kontroller sugekanalen for hindringer, og fjern dem.
Du kan kontakte oss for mer hjelp hvis de ovennevnte løsningene ikke bidro til å løse problemet.
Deler av støvsuger- og moppeoppsettet er tilstoppet eller blokkert
Den bøyelige slangen eller vannrøret til støvsugeren og moppen i AquaTrio 9000-serien kan bli tilstoppet under bruk. Mikrofiberbørstene på AquaSpin-munnstykket kan også bli blokkert av innviklet hår. Enheten kan kanskje ikke rengjøre gulvet som forventet.
For optimal ytelse bør du kontrollere følgende deler:
1. Vannkanalen til våtmodulen og/eller AquaSpin-munnstykket er forurenset eller blokkert. Kontroller om noen av disse delene er blokkert ved å koble fra AquaSpin-munnstykket. Fjern og rengjør delene for å fjerne blokkeringen med rengjøringsbørsten ved å skyve rengjøringsbørsten fra begge åpningene gjennom sugekanalen (se bilde e).
2. AquaSpin-munnstykke: Mikrofiberbørstene er tilstoppet med hår eller smuss. Slå av apparatet, og fjern mikrofiberbørstene ved å vri dem mot klokken. Du kan bruke håndtaket på rengjøringsbørsten til å låse opp mikrofiberbørstene. Fjern hår og smuss med fingrene eller før ett av bladene til en saks gjennom sporet på rullebørsten for å klippe opp hår og tråder som har viklet seg rundt rullebørsten.
3. Beholder for skittent vann: Nettet i beholderen for skittent vann var ikke tørt nok før det ble brukt igjen. Rengjør og tørk beholderen for skittent vann før du bruker den på nytt.
Det kan også hende at beholderen for skittent vann ikke er riktig plassert. Sett beholderen for skittent vann ordentlig inn i apparatet til du hører en klikkelyd.
Hvis løsningene ovenfor ikke løser problemet, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.
Hvis ytelsen til Philips AquaTrio Pro er redusert, kan dette ha flere årsaker. Nedenfor finner du ut hvordan du enkelt kan løse dette selv.
Apparatet har ikke blitt skylt
Vi anbefaler at du skyller Philips AquaTrio Pro etter hver bruk for å hindre at smuss samler seg opp, og at bakterier vokser på innsiden. Hvis du ikke skyller apparatet etter hver bruk, kan det føre til en ubehagelig lukt (se bilde a).
Innsiden av moppedysen er for skitten
Du kan rengjøre innsiden av moppedysen og lokket til moppedysen med en fuktig klut (se bilde b).
Moppebørstene er for skitne
Moppebørstene rengjøres når du skyller AquaTrio Pro etter bruk. Hvis børstene fremdeles er skitne etter spyling, kan du fjerne dem fra munnstykket og rengjøre dem med varmt eller kaldt rennende vann. Følg trinnene nedenfor for å rengjøre moppebørstene:
1. Løft moppebørstene ut av moppedysen ved hjelp av de limegrønne håndtakene.
2. Rengjør moppebørstene ved å skylle dem med rennende vann. Hvis du vil, kan du bruke et flytende rengjøringsmiddel eller oppvaskmiddel.
3. Sett moppebørstene på det rene moppebørstedekslet for å tørke.
4. Sett børstene på igjen. Kontroller at moppebørstene er tørre når de plasseres i apparatet. Hvis de ikke er tørre, kan det aktive beskyttelsessystemet bli aktivert når du slår på apparatet fordi børstene møter for stor motstand på grunn av at de fortsatt er for våte.
Merk: Moppebørstene kan ikke vaskes i vaskemaskin.
Du kan kontakte oss for mer hjelp hvis de ovennevnte løsningene ikke bidro til å løse problemet.
Hvis ytelsen til Philips AquaTrio-støvsugeren er redusert, kan du lese videre for løsninger.
Det aktive beskyttelsessystemet er aktivert
Dette skjer når:
• apparatet plukker opp noe annet enn smuss eller væske
• moppebørstene er for våte
• børstene har støtt på for stor motstand (ved bevegelse over et teppe)
Løsning i tilfelle det aktive beskyttelsessystemet er aktivert:
1. Slipp av/på-knappen for å slå av apparatet. Sett apparatet i oppreist parkeringsstilling (klikk), og trekk støpselet ut av stikkontakten. Hvis gjenstanden som er plukket opp, er ledningen til et annet apparat, kobler du også fra dette apparatet.
2. Åpne lokket til moppedysen, ta av moppebørstedekselet, og ta ut gjenstanden. Hvis du ikke finner gjenstanden, fjerner du moppebørstene.
3. Hvis det aktive beskyttelsessystemet ble aktivert fordi moppebørstene er for våte, fjerner du moppebørstene og klemmer dem over vasken. Sett de tørre moppebørstene i apparatet igjen.
4. Sett på moppebørstedekslet, og lukk lokket til moppedysen. Trykk på lokket til moppedysen for å låse det (klikk). Merk: Pass på å lukke lokket på moppedysen ordentlig, ellers tilbakestilles ikke apparatet.
Lokket til moppedysen er ikke lukket ordentlig
Kontroller at moppebørstene og moppebørstedekselet til Philips AquaTrio er riktig montert. Lukk lokket til moppedysen ordentlig. Trykk på lokket til det låses med et klikk.
Innsiden av moppedysen er for skitten
Rengjør moppebørstene ved å skylle dem under rennende vann. Hvis du vil, kan du bruke et flytende rengjøringsmiddel eller litt oppvaskmiddel til å rengjøre moppebørstene. Rengjør innsiden av moppedysen og lokket til moppedysen med en fuktig klut.
Moppebørstene er ikke til stede
Plasser moppebørstene i moppedysen på støvsugeren.
Du kan kontakte oss for mer hjelp hvis de ovennevnte løsningene ikke bidro til å løse problemet.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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