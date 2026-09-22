Philips AquaTrio-støvsugeren har lav sugeeffekt

Hvis sugeeffekten til støvsugeren i Philips AquaTrio 9000-serien ikke er så god som forventet, kan det være flere grunner til det:



Kun støvsuger-oppsett

Filteret er skittent

Hvis filteret i Philips AquaTrio 9000-serien er skittent, kan det påvirke ytelsen til enheten. Sørg for å rengjøre filteret minst én gang i måneden hvis du bruker enheten regelmessig.



Når filteret må rengjøres, vises ikonet for filterrengjøring på skjermen (se bilde A).

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Følg trinnene nedenfor for å rengjøre filteret for optimal ytelse:

1. Trekk filterhuset av støvbeholderen (se bilde b1).

2. Trykk på utløserknappen for å åpne filterhuset og ta ut skumfilteret (se bilde b2).

3. Rist skumfilteret over en avfallsbeholder for å fjerne laget av smuss oppå det. Skyll deretter skumfilteret under springen, og klem på det for å fjerne vannet (se bilde b3)

Merk: Pass på at filterhuset ikke blir vått under rengjøring.

4. Rist filterhuset og lokket over en avfallsbeholder for å fjerne støv, og rengjør filterhuset med en fuktig klut (se bilde b4)

Merk: Ikke rengjør det hvite materialet i filterhuset med en støvsuger, børste, vann eller rengjøringsmidler. Det vil skade materialet.

5. La skumfilteret tørke, og kontroller at det er helt tørt før du setter det tilbake i filterhuset. Lukk filterhuset, og sett filterhuset med skumfilteret tilbake i støvbeholderen, og koble den håndholdte 3-i-1-enheten til støvbeholderen igjen (se bilde b5)

Merk: Kontroller at det hvite materialet i filterlokket vender opp, og at du ikke kobler den håndholdte 3-i-1-enheten til støvbeholderen uten filterhuset med skumfilteret.



Støvbeholderen er full

Hvis støvbeholderen er full, kan ytelsen til støvsugeren i Philips AquaTrio 9000-serien bli redusert. Tøm støvbeholderen regelmessig, og kontroller at smusset aldri overskrider Max-merket. Dette hindrer at filteret tilstoppes raskere (se bilde c1).



Følg trinnene nedenfor for å få optimal ytelse:

1. Trykk på knappen for å løse ut den håndholdte 3-i-1-enheten på støvbeholderen (se bilde c2).

2. Trekk filterhuset av støvbeholderen (se bilde c3).

3. Tøm støvbeholderen i en avfallsbeholder (se bilde c4).

4. Sett filterhuset på støvbeholderen igjen (se bilde c5).

5. Koble den håndholdte 3-i-1-enheten til støvbeholderen igjen. Sørg for å koble til den bakre delen først, og koble deretter til den fremre delen slik at den låses på plass med et klikk (se bilde c6).



Støvbeholderen er skitten

Hvis støvbeholderen er skitten, kan ytelsen til støvsugeren i Philips AquaTrio 9000-serien reduseres. For å få optimal ytelse rengjør du støvbeholdere og syklonen hver gang du tømmer den, og følger trinnene nedenfor:

1. Fjern filterhuset, inkludert skumfilteret (se bilde d1).

2. Tøm støvbeholderen i en avfallsbeholder (se bilde d2).

3. Skyll innsiden av støvbeholderen og syklonen under springen (se bilde d3).

Merk: Ikke rengjør støvbeholderen i oppvaskmaskinen, og kontroller at de elektroniske koblingene er helt tørre før du bruker enheten på nytt

4. La støvbeholderen og syklonen tørke helt (se bilde d4).

5. Fest filterhuset med skumfilteret igjen når støvbeholderen er helt tørr (se bilde d5).

6. Koble den håndholdte 3-i-1-enheten til støvbeholderen igjen (se bilde d6).

Merk: Ikke koble den håndholdte 3-i-1-enheten til støvbeholderen uten filterholderen med svampfilteret.



Filterhuset er ikke festet ordentlig til støvbeholderen

Det kan føre til tap av sugeeffekt hvis deler av støvbeholderen ikke er riktig festet til den håndholdte 3-i-1-enheten. Pass på å feste filterhuset ordentlig til støvbeholderen.



Støvbeholderen er ikke festet ordentlig til apparatet

Det kan føre til tap av sugeeffekt hvis støvbeholderen ikke er festet ordentlig til den håndholdte 3-i-1-enheten. Sørg for å feste støvbeholderen til apparatet.



Deler av kun støvsuger-oppsettet er tilstoppet eller blokkert

Slangen, røret, munnstykket eller syklonen på støvsugeren i Philips 9000-serien kan bli tilstoppet eller blokkert. Sugeeffekten kan påvirkes av dette. Enheten klarer kanskje ikke å samle opp smuss som forventet siden luften ikke kan gå gjennom så enkelt som den skal.



For optimal ytelse bør du kontrollere følgende deler:

– Syklon: Syklonen er i støvbeholderen. Fjern smuss eller hår som fester seg til eller sitter fast rundt syklonen.

– Munnstykke: Rullebørsten kan være tilstoppet av hår eller skitt: Slå av apparatet, og fjern floket hår eller tråder fra børsten ved å skyve ned rullebørsten med én hånd.

Tips: Du kan også føre ett av bladene til en saks gjennom sporet på rullebørsten for å klippe opp hår og tråder som har viklet seg rundt rullebørsten.

Sugekanalen bak rullebørsten i munnstykket er tilstoppet: Fjern rullebørsten, og kontroller sugekanalen for hindringer, og fjern dem.





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