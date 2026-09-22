Philips AquaTrio-støvsugeren etterlater vannspor på gulvet

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Hvis Philips AquaTrio-støvsugeren etterlater spor av vann på gulvet, kan det ha flere årsaker. Se på bildet for å finne ut hvilken modell du har, og finn informasjonen nedenfor.
Det ble utført krappe svinger med AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum, eller apparatet ble flyttet sidelengs (sveipet over gulvet fra venstre mot høyre)
For å forhindre vannspor på gulvet kan du prøve å foreta mindre krappe svinger med apparatet, og unngå å flytte apparatet sidelengs. Hvis du fortsatt ser vannspor på gulvet og ønsker å fjerne dem, kan du bruke knappene «+plus» og «-minus» (se bildet nedenfor) for å aktivere vannabsorpsjonmodusen.
AquaTrio ble flyttet over en terskel, et teppe eller en trapp mens den var slått på.
Det anbefales å aktivere modusen for vannabsorpsjon når du løfter apparatet over en terskel, et teppe eller trappetrinn. Dette hindrer at skittent vann drypper ut fra AquaSpin-munnstykket.
AquaTrio ble løftet opp fra gulvet umiddelbart etter at den ble slått av.
Apparatet kan etterlate seg en liten vanndam på gulvet når du slår det av. Du kan redusere størrelsen på vanndammen ved å aktivere vannabsorpsjonmodusen før du slår av AquaTrio 7000-apparatet. Beveg apparatet fremover og bakover noen ganger med vannabsorpsjonmodusen aktivert. Om nødvendig kan du fjerne de siste dråpene med en klut.
Merk: Når du bruker vannabsorpsjonmodusen, kommer det ikke mer vann ut av apparatet, og sugeeffekten øker. Hvis du ikke gjør noe etter 45 sekunder, går apparatet automatisk tilbake til normal våtmodus.
Hjulene på AquaTrio 7000-serien er blokkert.
Du kan kontrollere hjulenes tilstand regelmessig og fjerne smuss som blokkerer hjulene.
Se videoen nedenfor med trinnvise instruksjoner.
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Det ble utført krappe svinger med AquaTrio støvsuger- og moppeoppsettet, eller apparatet ble flyttet sidelengs (sveipet over gulvet fra venstre mot høyre)
For å forhindre vannspor på gulvet kan du prøve å foreta mindre krappe svinger med AquaTrio 9000-apparatet, og unngå å flytte apparatet sidelengs. Hvis du fortsatt ser vannspor på gulvet og ønsker å fjerne dem, kan du aktivere vannabsorpsjonmodusen* ved å trykke på knappen for rengjøringsmodus (se bildet nedenfor).
AquaTrio støvsuger- og moppeoppsettet ble flyttet over en terskel, et teppe eller en trapp mens det var slått på.
Det anbefales å aktivere vannabsorpsjonmodusen* når du løfter apparatet over en terskel, et teppe eller en trapp. Dette hindrer at skittent vann drypper ut av AquaSpin-munnstykket.
AquaTrio støvsuger- og moppeoppsettet ble løftet fra gulvet umiddelbart etter at du hadde slått det av
Apparatet kan etterlate en liten vanndam på gulvet når du slår det av. Du kan redusere størrelsen på vanndammen ved å aktivere vannabsorpsjonmodusen* før du slår av AquaTrio 9000-apparatet. Beveg apparatet fremover og bakover noen ganger med vannabsorpsjonmodusen aktivert. Om nødvendig kan du fjerne de siste dråpene med en klut.
Merk:
Støvsugeren ble flyttet sideveis
For å forhindre vannspor på gulvet må du bare flytte AquaTrio Pro forover og bakover.
Ikke flytt apparatet sideveis (se bilde a).
Støvsugeren ble flyttet over en terskel mens den var slått på
Sørg for at moppebørstene på Philips AquaTrio Pro holdes i kontakt med gulvet. Slå av apparatet før du trekker det over en terskel for å hindre at det kommer vannspor på gulvet, eller for å hindre at det spruter vann fra moppemunnstykket.
Støvsugeren ble løftet fra gulvet umiddelbart etter at det ble slått av
Når du har slått av apparatet, flytter du det forover og bakover noen ganger for å fjerne væsken som finnes mellom de to moppebørstene. Hvis du slår av apparatet og løfter det opp umiddelbart etterpå, etterlater vannet som var mellom børstene, et spor på gulvet (se bilde b).
Hjulene på AquaTrio Pro er blokkert
Du kan kontrollere tilstanden til hjulene regelmessig og fjerne smuss som blokkerer hjulene.
Løste ikke disse løsningene problemet? Ta kontakt for mer hjelp.
Støvsugeren ble flyttet sideveis
For å forhindre vannspor på gulvet må du bare flytte AquaTrio forover og bakover.
Ikke flytt apparatet sideveis (se bilde a).
Støvsugeren ble flyttet over en terskel mens den var slått på
Sørg for at moppebørstene på Philips AquaTrio holdes i kontakt med gulvet. Slå av apparatet før du drar det over en terskel for å forhindre vannspor på gulvet eller for å hindre at det spruter vann fra moppedysen.
Støvsugeren ble flyttet med munnstykket i kontakt med gulvet mens den var slått av
Hvis du vil unngå vannspor på gulvet, må du bære apparatet med bærehåndtaket eller vippe det slik at apparatet hviler på hjulene for enkel transport (se bilde b).
Støvsugeren ble løftet fra gulvet umiddelbart etter at den ble slått av
Når du har slått av apparatet, flytter du det forover og bakover noen ganger for å fjerne væsken mellom de to moppebørstene. Hvis du slår av apparatet og løfter det opp umiddelbart etterpå, etterlater vannet som var mellom børstene, et spor på gulvet (se bilde c).
Hjulene på AquaTrio-støvsugeren er blokkert
Du kan kontrollere tilstanden til hjulene regelmessig og fjerne smuss som blokkerer hjulene.
Løste ikke disse løsningene problemet? Ta kontakt for mer hjelp.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Hva slags vann kan jeg bruke i Philips Aquatrio-støvsugeren?
Hvordan monterer jeg Philips AquaTrio-støvsugeren?
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Kan vannbeholderne i Philips AquaTrio-støvsugeren vaskes i oppvaskmaskinen?
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