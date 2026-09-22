Philips AquaTrio-støvsugeren etterlater vannspor på gulvet

Det ble utført krappe svinger med AquaTrio støvsuger- og moppeoppsettet, eller apparatet ble flyttet sidelengs (sveipet over gulvet fra venstre mot høyre)

For å forhindre vannspor på gulvet kan du prøve å foreta mindre krappe svinger med AquaTrio 9000-apparatet, og unngå å flytte apparatet sidelengs. Hvis du fortsatt ser vannspor på gulvet og ønsker å fjerne dem, kan du aktivere vannabsorpsjonmodusen* ved å trykke på knappen for rengjøringsmodus (se bildet nedenfor).



AquaTrio støvsuger- og moppeoppsettet ble flyttet over en terskel, et teppe eller en trapp mens det var slått på.

Det anbefales å aktivere vannabsorpsjonmodusen* når du løfter apparatet over en terskel, et teppe eller en trapp. Dette hindrer at skittent vann drypper ut av AquaSpin-munnstykket.



AquaTrio støvsuger- og moppeoppsettet ble løftet fra gulvet umiddelbart etter at du hadde slått det av

Apparatet kan etterlate en liten vanndam på gulvet når du slår det av. Du kan redusere størrelsen på vanndammen ved å aktivere vannabsorpsjonmodusen* før du slår av AquaTrio 9000-apparatet. Beveg apparatet fremover og bakover noen ganger med vannabsorpsjonmodusen aktivert. Om nødvendig kan du fjerne de siste dråpene med en klut.



Merk:

Absorpsjonmodus*: Eldre modeller har en normal våtmodus og intens våtmodus, men ingen vannabsorpsjonmodus.

Når du bruker vannabsorpsjonmodusen, kommer det ikke mer vann ut av apparatet, og sugeeffekten øker. Hvis du ikke gjør noe etter 45 sekunder, går apparatet automatisk tilbake til normal våtmodus.

Hjulene på AquaTrio 9000-apparatet er blokkerte

Du kan kontrollere tilstanden på hjulene regelmessig og fjerne skitt som blokkerer hjulene.Løste dette problemet? Ta kontakt for mer hjelp.