Det kommer ikke vann ut av Philips AquaTrio-støvsugeren

Hvis det ikke kommer vann ut av Philips AquaTrio-støvsugeren, kan dette ha flere årsaker:



Vannbeholderen er tom, eller beholderen for skittent vann er full

Hvis vannbeholderen til Philips AquaTrio-støvsugeren er tom eller beholderen for skittent vann er full, kan det hende at det ikke kommer vann ut av enheten. I så fall må du fylle vannbeholderen og sørge for at beholderen for skittent vann er tom.



Lokket på moppedysen lukkes ikke ordentlig

Hvis lokket er åpent, kan det føre til at det ikke kommer vann ut av enheten. Kontroller at lokket på moppedysen er ordentlig lukket (se bilde).



Det aktive beskyttelsessystemet er aktivert

Det aktive beskyttelsessystemet til Philips AquaTrio-støvsugersystemet er utviklet for å gjenkjenne når et annet fremmedlegeme enn smuss eller væske plukkes opp fra gulvet. Når det aktive beskyttelsessystemet er aktivert, roterer ikke børstene, og det tilføres ikke vann på gulvet.



Slik tilbakestiller du det aktive beskyttelsessystemet (se video):

1. Slå av Philips AquaTrio-støvsugeren, og trekk støpselet ut av stikkontakten

2. Åpne lokket til moppedysen, ta av moppebørstedekselet, og ta ut gjenstanden

3. Hvis det aktive beskyttelsessystemet ble aktivert fordi moppebørstene er for våte, fjerner du moppebørstene og klemmer dem over vasken

4. Sett de tørre moppebørstene tilbake i Philips AquaTrio-støvsugeren

5. Sett på moppebørstedekslet, og lukk lokket til moppedysen. Trykk på lokket til moppedysen for å låse den (‘klikk’)



Slangen inne i Philips AquaTrio-støvsugeren er ikke fylt med vann.

Dette kan skje når du bruker Philips AquaTrio-støvsugeren for første gang. Når du slår på enheten, blinker lampen for full/tom tank, og enheten slår seg av igjen. Hvis dette skjer, kan du prøve å slå på Philips AquaTrio-støvsugeren igjen og igjen til lampen for full tank/tom tank lyser og apparatet forblir på. Når lyset forblir av og enheten har vært i gang i ca. 30 sekunder, tilføres det vann på gulvet.



Hvis løsningene ovenfor ikke løste problemet, kan du kontakte oss.

