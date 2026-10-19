SENSEO® Switch lar deg bytte mellom kaffeputer og filterkaffe.



Lyd ved kaffetrakting med kaffeputer

Når du bruker kaffeputer, hører du en kontinuerlig summelyd. Denne summelyden kommer fra vannpumpen som presser vann gjennom kaffeputen.



Lyd ved kaffetrakting med filter

Filterkaffe traktes ved at vann pumpes sakte gjennom filterholderen. Under traktingen lager maskinen en pulserende summelyd, som kan varer i ca. fem til ti minutter, avhengig av hvor mange kopper du trakter. Dette er normalt og er ingen grunn til bekymring.

Se videoen nedenfor for å høre hva slags lyd du kan forvente fra SENSEO® Switch når du trakter filterkaffe.

Hvis ingen av disse trinnene løser problemet, kan du kontakte oss for å få hjelp.

