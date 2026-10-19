SENSEO®-maskinen lager mer støy enn den vanligvis gjør
Hvis SENSEO®-kaffemaskinen lager mer støy og vibrasjoner enn den vanlige summelyden under traktingen, kan du se løsningene nedenfor.
For alle SENSEO®-maskiner: Se del A
For SENSEO® Switch: Se del B
For SENSEO® Maestro: Se del C
SENSEO®-kaffemaskinen står ikke på et flatt underlag Sett maskinen på et flatt underlag. Prøv å unngå overflater i rustfritt stål da de lager mer lyd og vibrasjoner enn andre overflater.
Kalkavleiringer Kalkavleiringer kan føre til at SENSEO®-kaffemaskinen lager mer lyd og vibrerer mer over tid. Vi anbefaler at du avkalker maskinen hver tredje måned for å redusere støy og opprettholde den gode kvaliteten på kaffen. Du finner detaljert informasjon om avkalking på siden for avkalking og i brukerhåndboken.
SENSEO® Switch lar deg bytte mellom kaffeputer og filterkaffe.
Lyd ved kaffetrakting med kaffeputer Når du bruker kaffeputer, hører du en kontinuerlig summelyd. Denne summelyden kommer fra vannpumpen som presser vann gjennom kaffeputen.
Lyd ved kaffetrakting med filter Filterkaffe traktes ved at vann pumpes sakte gjennom filterholderen. Under traktingen lager maskinen en pulserende summelyd, som kan varer i ca. fem til ti minutter, avhengig av hvor mange kopper du trakter. Dette er normalt og er ingen grunn til bekymring. Se videoen nedenfor for å høre hva slags lyd du kan forvente fra SENSEO® Switch når du trakter filterkaffe. Hvis ingen av disse trinnene løser problemet, kan du kontakte oss for å få hjelp.
SENSEO® Maestro kan trakte intens espressokaffe.
Intense Plus-teknologi Intense Plus er en ny teknologi for å trakte espresso. Den nyskapende trakteteknologien vår, som er eksklusiv for espressooppskriften, gir optimal trakting av kaffen for å lage en deilig espresso med fyldig og mørkere crema. En avansert flerfaseprosess som lager en annen lyd under traktingen.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:HD6553/20R1, HD6553/80R1, HD6556/21R1. Klikk her for å vise flere produktnumre ›