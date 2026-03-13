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Original Philips OneUp 5000-serien Elektrisk mopp

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Original Philips OneUp 5000-serienElektrisk mopp

XV5113/01

Original Philips OneUp 5000-serien Elektrisk mopp

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Håndbøker og dokumentasjon

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fil, 492.4 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV5113/all versions

  • PDF fil, 2.3 MB
  • 13 March 2026

Deler og tilbehør

    • Philips OneUp pute - Fliser/stein

    Philips OneUp pute - Fliser/stein
    Utskiftbar pute

    XV1883/10
    • For gulv av fliser, stein og betong
    • Suger opp skittent vann og pumper rent vann
    • 2x raskere gulvtørking** enn manuell mopp
    • Fjern enkelt, uten å komme i kontakt med skitten
    • Kan brukes i opptil seks måneder
    • Philips OneUp puter - Flis/stein/betong

    Philips OneUp puter - Flis/stein/betong
    Utskiftbar pute

    XV1883/20
    • For gulv av fliser, stein og betong
    • Suger opp skittent vann og pumper rent vann
    • 2x raskere gulvtørking** enn manuell mopp
    • Fjern enkelt, uten å komme i kontakt med skitten
    • Kan brukes i opptil seks måneder
    • Philips OneUp mopp - tre/parkett/lino

    Philips OneUp mopp - tre/parkett/lino
    Utskiftbar mopp

    XV1884/10
    • For tre, parkett og linoleum
    • Suger opp skittent vann og pumper rent vann
    • 2x raskere gulvtørking** enn manuell mopp
    • Fjern enkelt, uten å komme i kontakt med skitten
    • Kan brukes i opptil seks måneder
    • Philips OneUp puter - Tre/parkett - 2pk

    Philips OneUp puter - Tre/parkett - 2pk
    Utskiftbar pute

    XV1884/20
    • For tre, parkett og linoleum
    • Suger opp skittent vann og pumper rent vann
    • 2x raskere gulvtørking** enn manuell mopp
    • Fjern enkelt, uten å komme i kontakt med skitten
    • Kan brukes i opptil seks måneder
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Utskiftbar moppepute – enkelpakke

    XV1882/10
    • Gulv møter skånsom mikrofiber: Rengjør harde gulv, inkludert delikate og ikke-absorberende gulv.
    • 50 % raskere tørking sammenlignet med en manuell mopp: Mopp og tørk samtidig for å oppnå plettfrie gulv.**
    • Lett å fjerne: Designet for uanstrengt elektrisk mopping og en rengjøringsopplevelse uten noe søl.
    • OneUp-teknologi: Patentert teknologi pumper rent vann mens den lydløst suger opp skittent vann.
    • Gjenbrukbar i opptil 6 måneder: Philips OneUp Replaceable Pads kan maskinvaskes og håndvaskes.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Utskiftbare moppeputer – dobbelpakke

    XV1882/20
    • Gulv møter skånsom mikrofiber: Rengjør harde gulv, inkludert ømfintlige og ikke-absorberende gulv.
    • 50 % raskere tørking sammenlignet med manuell mopp: Mopp og tørk samtidig for å oppnå plettfrie gulv.**
    • Enkelt avtakbar: Utformet for problemfri elektrisk mopping og en ryddig rengjøringsopplevelse.
    • OneUp-teknologi: Patentert teknologi som pumper rent vann mens den stille suger opp skittent vann.
    • Gjenbrukbar i opptil 6 måneder: Philips OneUp utskiftbare puter kan vaskes i maskin og for hånd.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Gulvrens 2-pakning

    XV1892/02
    • Forlenger moppens levetid: Enkel og optimal doseringsformel reduserer slitasje.
    • Enkel dosering med 40 brukspatroner: Ultrakonsentrert formel gir delikat rengjøring.
    • Hurtig tørking: Oppnår 50 % raskere tørking sammenlignet med manuelle mopper for en skinnende rengjøring.**
    • Økonomisk løsning: Én patron erstatter opptil tre flasker med vanlig vaskemiddel.
    • Kjæledyr- og familievennlig: Beskytter overflater samtidig som den fremmer et sunnere miljø.

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