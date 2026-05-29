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Philips OneUp Utskiftbare moppeputer – dobbelpakke
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XV1882/20
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Philips OneUp-moppeputer i fin mikrofiber gir en kraftfull våtrengjøring. Disse gjenbrukbare moppeputene er designet for effektivitet og varer i opptil 6 måneder. En flott måte å holde gulvene skinnende rene på, samtidig som du tar vare på jordens ressurser.
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