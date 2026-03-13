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4000 Series Trådløs håndstøvsuger
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XC4201/01
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EU Declaration of conformity Philips 4000 Series Cordless stick vacuum cleaner - English (US)
Important Information Manual Philips 4000 Series Cordless stick vacuum cleaner XC4201; XC4200
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Er tilbehøret til Philips 4000-støvsugeren kompatibelt med andre modeller?
Hvordan rengjør jeg børsten på Philips 4000-støvsugeren?
Hvordan rengjør jeg støvbeholderne til Philips 4000-støvsugeren?
Hvordan rengjør jeg filtrene til Philips 4000-støvsugeren?
Hvordan åpner jeg støvbeholderne til Philips 4000-støvsugeren?
Philips 4000-støvsuger lager en uvanlig lyd
Hvorfor blinker lampen på Philips 4000-støvsugeren rødt og/eller grønt?
Philips 4000-støvsugeren har lav sugeeffekt
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