ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

4000 Series Trådløs håndstøvsuger

Utgått

Støtte

4000 SeriesTrådløs håndstøvsuger

XC4201/01

4000 Series Trådløs håndstøvsuger

Utgått

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

EU Declaration of conformity Philips 4000 Series Cordless stick vacuum cleaner - English (US)

  • PDF fil, 647.7 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips 4000 Series Cordless stick vacuum cleaner XC4201; XC4200

  • PDF fil, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Vanlige spørsmål

Feilsøking

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne