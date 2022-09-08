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  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs
  • Slank, kraftig og trådløs

Utgått

4000 SeriesTrådløs håndstøvsuger

XC4201/01

Slank, kraftig og trådløs
Den nye trådløse støvsugeren i 4000-serien har kraftig oppsamling som drives av en kompakt digital motor. Ultralett med et slank form. Rengjør enkelt alle harde gulv og når vanskelige områder uten problemer.
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Lett med kraftig ytelse

Slank, kraftig og trådløs

  • Motorisert børstemunnstykke

  • Opptil 18 min. turbodriftstid

  • 2-i-1 støvsuger og håndholdt

  • Fugemunnstykke med børste

Slank form som kommer til under lave møbler

Slank form som kommer til under lave møbler

Den slanke, kompakte konstruksjonen ligger helt flatt på gulvet for å nå under lave møbler og rundt trange hjørner.

Enkel å manøvrere, håndholdt enhet veier under 800 g

Enkel å manøvrere, håndholdt enhet veier under 800 g

Lett vekt gjør det enkelt å manøvrere og rengjøre med mindre anstrengelse. Hele støvsugeren veier bare 2,2 kg, og den håndholdte enheten veier mindre enn 800 gram.

To støvbeholdere for effektiv oppsamling av smuss

To støvbeholdere for effektiv oppsamling av smuss

Unike doble støvbeholdere separerer partikler etter størrelse for effektiv støvoppsamling. Større partikler fanges opp i munnstykket. Fint støv overføres til den håndholdte søppelbøtten med flerlagsfiltrering.

Tekniske spesifikasjoner

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Partikkelstørrelse på >0,3um, tester har vært utført i henhold til IEC60312 / EN60312

  2. I håndholdt modus