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Utgått
XC4201/01
Motorisert børstemunnstykke
Opptil 18 min. turbodriftstid
2-i-1 støvsuger og håndholdt
Fugemunnstykke med børste
Den slanke, kompakte konstruksjonen ligger helt flatt på gulvet for å nå under lave møbler og rundt trange hjørner.
Lett vekt gjør det enkelt å manøvrere og rengjøre med mindre anstrengelse. Hele støvsugeren veier bare 2,2 kg, og den håndholdte enheten veier mindre enn 800 gram.
Unike doble støvbeholdere separerer partikler etter størrelse for effektiv støvoppsamling. Større partikler fanges opp i munnstykket. Fint støv overføres til den håndholdte søppelbøtten med flerlagsfiltrering.
Anmeldelser
Partikkelstørrelse på >0,3um, tester har vært utført i henhold til IEC60312 / EN60312
I håndholdt modus