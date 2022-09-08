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TAT2149BK/00
Bittesmå, men kraftige
Med sin utrolig komfortable utforming føles og ser disse bittesmå, helt trådløse øreproppene bra ut hele dagen! Til tross for størrelsen leverer de kraftig, flott lyd og ekstra bass ved lavt volum. Skal du ut? Etuiet passer til og med på en nøkkelring.
Bittesmå, helt trådløse ørepropper
Ladeetui for nøkkelring
Naturlig lyd. Dynamisk bass
Tydelige samtaler
Våre minste helt trådløse ørepropper noensinne har en diskret design som sitter godt – og føles behagelig – selv om du bruker dem hele dagen. Øreproppene sitter i det ytre øret, så ingen øretupp trenger seg inn i øregangen: Hvis du trenger litt bedre feste, kan du velge mellom tre størrelser med silikonhylser (inkludert).
Disse helt trådløse øreproppene er kanskje små, men du trenger ikke å skru opp volumet for å få best mulig lyd fra 10 mm-elementene. Aktiver Dynamisk bass via den venstre øreproppen eller Philips Headphones-appen, og nyt den fulle kraften i favorittbasslinjene dine selv når du lytter på lavt volum.
Stemmen din høres tydelig under samtaler. En egen mikrofon fanger opp stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene.
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