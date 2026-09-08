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Ny
The Buds
Fargene stråler. Musikken treffer. Med sitt dristige utseende og sin avslappede stil holder The Buds den gode stemningen i gang med varm, detaljert lyd og et rundt, smart ladeetui som glir ned i lommen. Din dag, spillelistene dine, ditt tempo.
Slående lyd. Retrodesign
Smart ladeetui
Adaptiv støyreduksjon
Opptil 42 timers spilletid
Adaptiv støydemping reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, slipper omgivelsesmodusen inn lyder utenfra. Rask omgivelsesmodus fremhever stemmer, slik at du kan føre en samtale uten å ta ut hodetelefonene.
Dette smarte etuiet er mer enn bare en lader – det lar deg styre samtaler, avspilling, støydemping og Auracast™ eller slå på Lo-Fi-lydmodusen. Det kan til og med hjelpe deg med å ta bilder ved å fjernutløse kameraet på den tilkoblede enheten. Valgbare animasjoner av vinylplater, kassetter og forsterkere lar deg endre utseendet på etuiets 1.47" fargeberøringsskjerm.
Med støydemping av får du 10 timers spilletid fra en fullading og ytterligere 32 timer fra det smarte ladeetuiet (med støydemping på får du 7 timer og ytterligere 23 fra etuiet). For en rask opplading gir 15 minutter deg ytterligere 3 timer. Etuiet kan lades via USB-C.
4.7
av 5
13
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
08/09/2026
Deutschland
Good
Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Bär 382
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Icecubeyay
08/09/2026
Deutschland
Philips
Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08