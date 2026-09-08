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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Ny

Moving SoundHelt trådløse hodetelefoner

TAMS3BK/00

4.7

| (13) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

Fargene stråler. Musikken treffer. Med sitt dristige utseende og sin avslappede stil holder The Buds den gode stemningen i gang med varm, detaljert lyd og et rundt, smart ladeetui som glir ned i lommen. Din dag, spillelistene dine, ditt tempo.

Se alle fordeler

The Buds

  • Slående lyd. Retrodesign

  • Smart ladeetui

  • Adaptiv støyreduksjon

  • Opptil 42 timers spilletid

Kom i sonen med adaptiv støydemping

Kom i sonen med adaptiv støydemping

Adaptiv støydemping reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, slipper omgivelsesmodusen inn lyder utenfra. Rask omgivelsesmodus fremhever stemmer, slik at du kan føre en samtale uten å ta ut hodetelefonene.

Hold flyten i gang med det runde, smarte ladeetuiet

Hold flyten i gang med det runde, smarte ladeetuiet

Dette smarte etuiet er mer enn bare en lader – det lar deg styre samtaler, avspilling, støydemping og Auracast™ eller slå på Lo-Fi-lydmodusen. Det kan til og med hjelpe deg med å ta bilder ved å fjernutløse kameraet på den tilkoblede enheten. Valgbare animasjoner av vinylplater, kassetter og forsterkere lar deg endre utseendet på etuiets 1.47" fargeberøringsskjerm.

Nyt stemningen lenger med opptil 42 timers spilletid

Nyt stemningen lenger med opptil 42 timers spilletid

Med støydemping av får du 10 timers spilletid fra en fullading og ytterligere 32 timer fra det smarte ladeetuiet (med støydemping på får du 7 timer og ytterligere 23 fra etuiet). For en rask opplading gir 15 minutter deg ytterligere 3 timer. Etuiet kan lades via USB-C.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

13

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Good

Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Schöne Qualität

Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Philips

Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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