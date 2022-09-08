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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Ny

Moving SoundTrådløse hodetelefoner

TAMS3BK/00

Tilgjengelig i

Black
Black
Yellow
Yellow
The Buds
Fargene spraker. Musikken treffer. Med sitt dristige utseende og sin avslappede stil sørger The Buds for god stemning, takket være varm og detaljert lyd samt et rundt, smart ladeetui som enkelt får plass i lommen. Din dag, dine spillelister, ditt tempo.
Se alle fordeler

The Buds

  • Slående lyd. Retro utseende

  • Smart ladeetui

  • Adaptiv støyreduksjon

  • Opptil 42 timers avspillingstid

Finn flyten med adaptiv støyreduksjon

Finn flyten med adaptiv støyreduksjon

Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

Hold deg gående med det runde, smarte ladeetuiet

Hold deg gående med det runde, smarte ladeetuiet

Dette smarte etuiet er mer enn bare en lader; det lar deg styre samtaler, avspilling, støydemping og Auracast™, eller aktivere lydmodusen «Lo-Fi». Det kan til og med hjelpe deg med å ta bilder ved å utløse kameraet på den tilkoblede enheten din på avstand. Med valgbare animasjoner av vinylplater, kassettbånd og forsterkere kan du endre utseendet på etuiets 1,47-tommers fargeberøringsskjerm.

Nyt mer med opptil 42 timers avspillingstid

Nyt mer med opptil 42 timers avspillingstid

Du får 10 timers avspillingstid på én full lading og 32 ekstra timer fra det smarte ladeetuiet med støyreduksjonen av (med støyreduksjonen på får du 7 timer og 23 ekstra timer fra etuiet). For en rask lading kan du lade i 15 minutter for å få 3 ekstra timer. Etuiet kan lades via USB-C.

Tekniske spesifikasjoner

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