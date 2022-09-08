Hold deg gående med det runde, smarte ladeetuiet

Dette smarte etuiet er mer enn bare en lader; det lar deg styre samtaler, avspilling, støydemping og Auracast™, eller aktivere lydmodusen «Lo-Fi». Det kan til og med hjelpe deg med å ta bilder ved å utløse kameraet på den tilkoblede enheten din på avstand. Med valgbare animasjoner av vinylplater, kassettbånd og forsterkere kan du endre utseendet på etuiets 1,47-tommers fargeberøringsskjerm.