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Ny
TAMS3BK/00
Slående lyd. Retro utseende
Smart ladeetui
Adaptiv støyreduksjon
Opptil 42 timers avspillingstid
Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.
Dette smarte etuiet er mer enn bare en lader; det lar deg styre samtaler, avspilling, støydemping og Auracast™, eller aktivere lydmodusen «Lo-Fi». Det kan til og med hjelpe deg med å ta bilder ved å utløse kameraet på den tilkoblede enheten din på avstand. Med valgbare animasjoner av vinylplater, kassettbånd og forsterkere kan du endre utseendet på etuiets 1,47-tommers fargeberøringsskjerm.
Du får 10 timers avspillingstid på én full lading og 32 ekstra timer fra det smarte ladeetuiet med støyreduksjonen av (med støyreduksjonen på får du 7 timer og 23 ekstra timer fra etuiet). For en rask lading kan du lade i 15 minutter for å få 3 ekstra timer. Etuiet kan lades via USB-C.
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