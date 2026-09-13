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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo

Moving SoundTrådløse on-ear-hodetelefoner

TAMS1BK/00

4.9

| (40) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

1 pris

Tilgjengelig i

Black
Black
Yellow
Yellow

Ringo Duo

Fjærlette hodetelefoner med ikonisk 80-tallsdesign og slående moderne lyd. Du kan bruke dem trådløst eller med kabel, og de leveres med svarte, gule og oransje øreputer for maksimal retrofølelse.

Se alle fordeler

Ringo Duo

  • Slående lyd. Retrodesign

  • Lytt trådløst eller med kabel

  • Opptil 26 timers spilletid

  • USB-C-kabel følger med

Et ikon fra 80-tallet, gjenoppfunnet

Et ikon fra 80-tallet, gjenoppfunnet

Utseendet sier spol tilbake. Lyden sier akkurat nå. Med spesialtilpassede 40 mm-elementer gir disse on-ear-hodetelefonene deg varm lyd med fyldig bass og klar vokal. Lytt trådløst, eller bruk den medfølgende USB-C-kabelen for å nyte musikken med kabel.

Fjærlett passform og ekstra øreputer i retrofarger

Fjærlett passform og ekstra øreputer i retrofarger

Ringo Duo-hodetelefonene veier bare 80 g, og den fjærlette hodebøylen kan enkelt justeres for perfekt passform. Du får tre sett med ekstra øreputer i svart, gult og oransje, slik at du kan mikse uten å matche.

Lang batteritid og hurtiglading

Lang batteritid og hurtiglading

Du får opptil 26 timers spilletid på én fullading, som tar 2 timer via USB-C. Trenger du en rask opplading, gir bare 15 minutters lading av disse hodetelefonene deg 6 timer ekstra spilletid.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image TPV_PBTAWARD156

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.9

av 5

40

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

13/09/2026

Deutschland

Deutschland

Toller Sound

Zunächst war ich skeptisch da die Retro-Kopfhörer eher wie für Kinder aussehen. Jetzt gefällt mir allerdings der bunte Style sehr. Sie lassen sich leicht über Bluetooth verbinden und haben einen klaren Sound. Über den Kopfhörer lässt sich auch die Lautstärke einstellen oder der Song pausieren. Ich finde es gut, dass man sich mit den Kopfhörern frei bewegen kann und die Schritte bei Bewegung nicht dumpf hallen. Die schwarzen Puffer sind ganz weich an den Ohren und Polstern gut. Für noch mehr Farbe kann man sie auch gegen Gelb oder Orange austauschen. Ich finde das Produkt klasse und nutze es zum Sport und zum Relaxen.

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS1YL Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS1YL Kabellose On-Ear-Kopfhörer

09/09/2026

Deutschland

Deutschland

Leicht, bequem und richtig stylisch.

Ich liebe die Philips Moving Sound Kopfhörer! Sie sind superleicht, bequem und lassen sich gut anpassen, sodass sie auch bei längeren Tragen angenehm sitzen. Besonders cool finde ich das Retro-Design- die bunten Ohrpolster machen sie zum einem echten Hingucker. Der Sound ist für die Größe echt top, die Verbindung über Bluetooth klappt bei mir problemlos und auch der Akku hält lange. Mega praktisch und definitiv mein neuer Favorit.

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Die Kopfhörer haben sehr geilen Sound

Top Bass, cooles Design, und viel Recycltes Plastik :)

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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