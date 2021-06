Sikret datasikkerhet med 56-bits DES-koding

Ethernet-adapteren for lysnettet sørger for et sikkerhetsbeskyttet privatliv ved hjelp av 56-bits DES-kryptering. Dermed får du en sikker tilkobling som gjør at du unngår at dine data blir ødelagt, du blir ikke forstyrret og slipper uønsket bruk av uønskede personer. Du må ha Windows 2000 eller XP for å installere sikkerhetspassordet.