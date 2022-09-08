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Utgått
SWV9030/10
8K 60 Hz Ultra HD med dynamisk HDR
Opplev Ultra HD 8K-oppløsning med 60 bps. Dynamisk HDR gir best kontrast og knivskarpt bilde ved action i høy hastighet. Enhanced Audio Return Channel støtter opptil 192 KHz i 24-biters oppløsning.
8K 60 Hz
48 Gbps
3 m
Støtter videooppløsning på opptil 8K UHD 4320p for å gi den ultimate bildekvaliteten og spillopplevelsen.
60 bilder per sekund med dynamisk HDR som gir best kontrast og detaljer.
Gullbelagte kontakter for pålitelig tilkobling.
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