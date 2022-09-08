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Utgått

HDMI-kabel

SWV9030/10

8K 60 Hz Ultra HD med dynamisk HDR

Opplev Ultra HD 8K-oppløsning med 60 bps. Dynamisk HDR gir best kontrast og knivskarpt bilde ved action i høy hastighet. Enhanced Audio Return Channel støtter opptil 192 KHz i 24-biters oppløsning.

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Få en utrolig spillopplevelse

8K 60 Hz Ultra HD med dynamisk HDR

  • 8K 60 Hz

  • 48 Gbps

  • 3 m

UHD 4320p (8K)

Støtter videooppløsning på opptil 8K UHD 4320p for å gi den ultimate bildekvaliteten og spillopplevelsen.

60 Hz med dynamisk HDR

60 bilder per sekund med dynamisk HDR som gir best kontrast og detaljer.

Gullbelagte kontakter for pålitelig tilkobling.

Gullbelagte kontakter for pålitelig tilkobling.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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