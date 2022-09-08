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Utgått
SWV7015/10
HDMI Premium-sertifisert kabel
HDMI Premium-sertifisert kabel gir Ultra HD 4K-oppløsning med 60 bps. Høyhastighets-HDMI støtter 32-kanals lydsystem med samplingsfrekvens på opptil 1536 KHz
4K 60 Hz
18 Gbps
1,5 m
Støtter videooppløsninger opptil 4K eller UHD 2160p Dette gjør at skjermen din kan konkurrere med digitale kinoanlegg, som brukes i store kinosaler.
Overlegen visnings- og spillopplevelse med maksimalt 60 bilder per sekund.
Gullbelagte kontakter for pålitelig tilkobling.
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