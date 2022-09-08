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Utgått

HDMI-kabel

SWV5633G/00

HDMI Premium-sertifisert kabel

HDMI Premium-sertifisert kabel gir Ultra HD 4K-oppløsning med 60 bps. Høyhastighets-HDMI støtter 32-kanals lydsystem med samplingsfrekvens på opptil 1536 KHz.

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4K 60 Hz Ultra HD med Ethernet

HDMI Premium-sertifisert kabel

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 3 m

60 Hz bilder per sekund

Overlegen visnings- og spillopplevelse med maksimalt 60 bilder per sekund.

30 AWG ren kobbertråd for best bilde- og lydkvalitet.

Bruk av kvalitetsmateriale – 30 AWG ren kobbertråd som sikrer best mulig forbindelse med minimalt datatap.

3D-opplevelse

Støtter alle 3D-videoformater, noe som gir deg ekte 3D-hjemmekino og -spilling.

Tekniske spesifikasjoner

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