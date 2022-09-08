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Utgått
SWV5613G/00
HDMI Premium-sertifisert kabel
HDMI Premium-sertifisert kabel gir Ultra HD 4K-oppløsning med 60 bps. Høyhastighets-HDMI støtter 32-kanals lydsystem med samplingsfrekvens på opptil 1536 KHz.
4K 60 Hz
18 Gbps
1,5 m
Overlegen visnings- og spillopplevelse med maksimalt 60 bilder per sekund.
Bruk av kvalitetsmateriale – 30 AWG ren kobbertråd som sikrer best mulig forbindelse med minimalt datatap.
Støtter alle 3D-videoformater, noe som gir deg ekte 3D-hjemmekino og -spilling.
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