Laget spesielt for SoundBar-lydmodul og flat-TV

Et elegant bordstativ som er designet for Philips SoundBar-lydmoduler og flat-TVer på 94–120 cm (37–47"). Med dette dreiestativet kan du plassere både Soundbar-lydmodulen og flat-TVen på konsollen for en fleksibel og behagelig kinoopplevelse.