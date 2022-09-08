Kompakt og sammenleggbar løsning

Vår håndholdte steamer 3000 Series er utformet for å være lett, kompakt og sammenleggbar for enkel bruk og oppbevaring, slik at du kan få friske antrekk når som helst og hvor som helst. Den er den ideelle partneren for enkel og rask oppfrisking hjemme eller på farten.