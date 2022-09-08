Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
STH3020/70
Kompakt og sammenleggbar
Klar til bruk på ˜30 sekunder
1000 W, opptil 20 g/min
Det er ikke nødvendig med strykebrett
Klar til å begynne steamingen på bare 30 sekunder. Lyset indikerer når du kan starte, slik at du er ferdig på kort tid. Ingen venting, ingen problemer.
Den Philips håndholdt steamer 3000 Series kommer med en nyttig oppbevaringspose til reiser, eller bare for enkel oppbevaring hjemme.
Med Philips håndholdte steamer 3000 Series kommer det en avtakbar vannbeholder på 120 ml, som gjør at du kan dampe et helt antrekk uten å måtte etterfylle vann. Du kan enkelt ta av vannbeholderen til steameren og fylle den opp under vasken.
Anmeldelser
Test utført stillestående i 10 sekunder av ekstern organisasjon for bakterietypene E. coli 8099, gule stafylokokker ATCC 6538 og Candida albicans ATCC 10231.