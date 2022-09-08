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  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning
  • Kompakt og sammenleggbar løsning

3000 SeriesHåndholdt steamer

STH3020/70

Kompakt og sammenleggbar løsning
Vår håndholdte steamer 3000 Series er utformet for å være lett, kompakt og sammenleggbar for enkel bruk og oppbevaring, slik at du kan få friske antrekk når som helst og hvor som helst. Den er den ideelle partneren for enkel og rask oppfrisking hjemme eller på farten.
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Enkel fjerning av skrukker hjemme og på farten

Kompakt og sammenleggbar løsning

  • Kompakt og sammenleggbar

  • Klar til bruk på ˜30 sekunder

  • 1000 W, opptil 20 g/min

  • Det er ikke nødvendig med strykebrett

Klar til bruk på bare 30 sekunder

Klar til bruk på bare 30 sekunder

Klar til å begynne steamingen på bare 30 sekunder. Lyset indikerer når du kan starte, slik at du er ferdig på kort tid. Ingen venting, ingen problemer.

Inkluderer veske for enkel oppbevaring

Inkluderer veske for enkel oppbevaring

Den Philips håndholdt steamer 3000 Series kommer med en nyttig oppbevaringspose til reiser, eller bare for enkel oppbevaring hjemme.

Avtakbar vannbeholder for enkel rengjøring på 120 ml

Med Philips håndholdte steamer 3000 Series kommer det en avtakbar vannbeholder på 120 ml, som gjør at du kan dampe et helt antrekk uten å måtte etterfylle vann. Du kan enkelt ta av vannbeholderen til steameren og fylle den opp under vasken.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Test utført stillestående i 10 sekunder av ekstern organisasjon for bakterietypene E. coli 8099, gule stafylokokker ATCC 6538 og Candida albicans ATCC 10231.