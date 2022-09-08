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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
STH3010/30
Kompakt og sammenleggbar
Klar til bruk på ˜30 sekunder
1000 W, opptil 20 g/min
Det er ikke nødvendig med strykebrett
Vår håndholdte steamer 3000 Series er utformet for å være lett, kompakt og sammenleggbar for enkel bruk og oppbevaring, slik at du kan få friske antrekk når som helst og hvor som helst. Den er den ideelle partneren for enkel og rask oppfrisking hjemme eller på farten.
Klar til å begynne steamingen på bare 30 sekunder. Lyset indikerer når du kan starte, slik at du er ferdig på kort tid. Ingen venting, ingen problemer.
Vår håndholdte tøydamper leverer kontinuerlig damp på opptil 20 g/min takket være 1000 W. For rask og praktisk tøydamping.
Anmeldelser
Test utført stillestående i 10 sekunder av ekstern organisasjon for bakterietypene E. coli 8099, gule stafylokokker ATCC 6538 og Candida albicans ATCC 10231.