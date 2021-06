Pixel Plus 2 for bedre detaljer, dybde og klarhet

Med Pixel Plus 2 vil web-kameraet alltid produsere naturlige, knivskarpe og utrolig detaljrike bilder. Alt takket være den kraftige Pixel Plus 2-prosessoren – innovativ TV-bildeteknologi anvendt på PC-video. Den øker antallet linjer og piksler, slik at du får best mulig bilde.