Automatisk spenningstilpasning

Du må sørge for at den bærbare PCen er ladet til enhver tid. Og med Philips' strømadapter for bærbar PC kan du gjøre akkurat det, hele tiden, hvor du enn er. Bare plugg den i et strømuttak hvor som helst med den høyre kontakten og direkte til den bærbare PCen, uten å måtte tenke på å justere strømtilførselen slik at den passer til den bærbare PCen din.