Hardt underlag for den bærbare PCen

Hvis du bruker et magasin som underlag på fanget, er det en glatt og ustabil overflate for den bærbare PCen, spesielt når du vil innta en stilling som er komfortabel. Og du kan skade PCen hvis den faller ned. Philips hylse for bærbar PC har en flat overflate for PCen og en myk underside for fanget ditt, slik at den bærbare PCen er stabil og sikker når du ser på YouTube, hører på musikk eller arbeider med dokumenter, uansett hvor du er.