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Utgått
SHQ3300PK/00
Tilgjengelig i
Føl deg fri. Ikke la noe holde deg tilbake.
Actionfit SHQ3300-hodetelefonene er lette, tåler svette og har justerbar ørebøyle, slik at du kan fokusere på treningen uten å miste motivasjonen. Tren i vei med utrolig lyd og komfort uten like.
Elementer på 8,6mm / lukket bakside
Ørekrok
Disse ActionFit-sportsøretelefonene veier kun 7,1g og er så lette og komfortable at du glemmer at du bruker dem. De hjelper til med å holde motivasjonen oppe, slik at du holder ut den siste kilometeren.
8,6 mm neodymdrivere gir deg lyd med høy ytelse, slik at du kan yte ditt beste.
1.0
av 5
2
Anmeldelser
Ricardo71
20/03/2017
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Terrible sound
Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund
Denne omtalen gjelder SHQ3300LF Sports headphones
Denne omtalen gjelder SHQ3300LF Sports headphones
J1P2
14/09/2016
United Kingdom
NO BASS
JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.
Denne omtalen gjelder SHQ3300LF Sports headphones
Denne omtalen gjelder SHQ3300LF Sports headphones
Sertifisert IPX4 og IPX7 for hodetelefoner og IPX2 for hodesett.